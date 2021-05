MTV premia Sacha Baron Coen, volto di "Borat", "Ali G" e "Bruno"

Sacha Baron Cohen, attore, comico, sceneggiatore e produttore candidato all'Oscar, riceverà il "Comedic Genius Award" agli "MTV Movie & TV Awards" del 2021".

In Italia, gli "MTV Movie & TV Awards" andranno in onda live in lingua originale alle 3.00 del mattino di lunedì 17 maggio, mentre i "Movie & TV Awards: UNSCRIPTED" del 2021, sempre in lingua originale, alle 3.00 del mattino di martedì 18 maggio: il tutto ovviamente sui canali MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) e MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky).



Baron Cohen è la quarta personalità nella storia a ricevere il premio che celebra il suo fondamentale contributo al mondo della commedia, influenzandola con il suo lavoro e la sua passione. Si unisce così ad una lista di pionieri che prima di lui hanno ricevuto l’ambitissimo premio, tra cui Melissa McCarthy (2016), Kevin Hart (2015) e Will Ferrell (2013).

Inoltre, Baron Cohen è in lizza per tre "MTV Movie & TV Awards": "Best Performance in a Movie" in The Trial of the Chicago 7, "Best Movie" per Borat - Seguito di film cinema, e "Best Duo“ insieme alla co-protagonista Maria Bakalova ancora una volta per Borat - Seguito di film cinema.

Noto soprattutto per la sua interpretazione di personaggi leggendari come Ali G, Borat Sagdiyev, Brüno Gehard e, grazie al suo ruolo in Da Ali G Show si è guadagnato ben due BAFTA, Baron Cohen ha anche recitato in "Hugo" di Martin Scorsese, in “Les Miserables” di Tom Hooper, in “Talladega Nights” di Adam McKay, “Sweeney Todd” di Tim Burton ed è stato la voce di Re Julien nella serie Madagascar.

Nel 2019 ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la sua satira in "Who is America" e nel 2020 per la sua interpretazione drammatica in “The Spy”, la storia vera di un agente del Mossad.

Nel 2020 ha entusiasmato il pubblico e la critica con il suo lavoro in Borat - Seguito di film cinema, per il quale ha vinto due Golden Globe - come Best Lead Actor Comedy e Best Picture Comedy or Musical - diventando così la prima persona nella storia dei Golden Globe a vincere due premi per lo stesso personaggio; in “Trial of the Chicago 7” di Aaron Sorkin, per il quale ha ricevuto la nomination agli Oscar, ai Golden Globe e ai SAG come “Best Supporting Actor”. Baron Cohen è uno dei fondatori e voce di Stop Hate for Profit, una coalizione che si oppone ai social media che traggono profitto dalla proliferazione di teorie complottiste, razziste e di odio in generale sulle loro piattaforme.

Gli Executive Producers degli "MTV Movie & TV Awards" del 2021 e dei "Movie & TV Awards: UNSCRIPTED" sono Bruce Gillmer, Wendy Plaut e Vanessa Whitewolf di MTV e Jesse Ignjatovic e Barb Bialkowski di Den Of Thieves. Jackie Barba e Alicia Portugal sono gli Executive in Charge of Production e Lisa Lauricella è la Music Talent Executive di entrambi gli eventi

Su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) sarà possibile rivedere gli "MTV Movie & TV Awards" con i sottotitoli: lunedì 17 maggio alle 21.10, venerdì 21 maggio alle 23.40 e domenica 23 maggio alle 18.20. Mentre su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky) lunedì 17 maggio alle 22.00 e sabato 22 maggio alle 21.00. Per quanto riguarda i "Movie & TV Awards: UNSCRIPTED”, saranno trasmessi con sottotitoli su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) anche: martedì 18 maggio alle 21.10 e sabato 22 maggio alle 22.00. Mentre, su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky): martedì 18 maggio alle 22.00 e domenica 23 maggio alle 21.00.