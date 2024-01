Sally Cruz per la prima volta insieme a thasup nel singolo "La notte"

Sally Cruz, tra i volti emergenti più talentuosi dell’urban in Italia, ha annunciato a sorpresa che venerdì 5 gennaio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “LA NOTTE” (Supertango, Capitol Records Italy), il nuovo singolo che per la prima volta la vede al fianco dell’artista e producer dei record thasup.

Prodotta da Mike Defunto (già noto per le produzioni di artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Nitro, Il Ghost e Madame), “LA NOTTE” vede fondersi due delle voci più rappresentative della Gen Z, in un grido tormentato di disarmante lucidità. Il brano, dall’atmosfera notturna e malinconica, riesce a catturare un ampio spettro di emozioni, enfatizzato dall’unicità comunicativa di thasup e dall’ormai inconfondibile timbro graffiante e penetrante di Sally Cruz, che si sviluppano su sonorità urban pop. Il singolo descrive un rapporto ormai in fiamme, di cui restano solo i ricordi. La notte è il luogo in cui si fanno spazio i pensieri più oscuri e confusi, in cui l’amore si mischia all’odio e si ha voglia di evadere, per dimenticare tutto.

In “LA NOTTE” Sally Cruz torna a raccontare dolore, nostalgia e fragilità, facendo della sua musica una vera e propria terapia attraverso cui analizza le emozioni, mettendole in luce, per metabolizzarle e accettarle. Nei suoi pezzi ogni elemento è un prisma che riflette molti lati della sua personalità.

“LA NOTTE” arriva dopo “1 2 3”, brano pubblicato il 1° dicembre e prodotto da Mike Defunto, “Lividi”, sempre prodotto da Mike Defunto insieme a MILES, e “Tempesta”, dal sound trap, con influenze elettroniche/edm. Tra le sue pubblicazioni, Sally vanta anche un featuring con Nitro in “Paranoia”, brano che ha superato 2,2 milioni di streaming solo su Spotify, contenuto nel disco del rapper, “OUTSIDER”.

Sally Cruz è il nome d’arte di Alessia Rossi, artista di Firenze classe 2003. Il rapporto con la musica inizia sin dalla tenera età, quando durante le vacanze estive passa giornate intere a cantare al karaoke davanti ai genitori e agli amici, facendosi etichettare come “la ragazza del karaoke”. A metà 2021 avviene l’incontro con Mike Defunto, produttore toscano con cui nasce subito un’ottima intesa e che contribuisce a dare il via al suo percorso solista. A giugno 2022 esce il primo singolo “UN DISASTRO”, che segna il suo debutto nel collettivo Supertango. A ottobre 2022 pubblica il brano “ALESSIA”, ottenendo oltre 300.000 stream. Nel 2023 partecipa al progetto discografico di Nitro “OUTSIDER” grazie al featuring per il brano “PARANOIA”, che ad oggi conta oltre 2 milioni di stream su Spotify. Il 28 aprile l’artista pubblica “TEMPESTA”, seguito dai brani “LIVIDI”, “1 2 3”, e dal nuovo singolo feat. thasup intitolato “LA NOTTE”, in uscita per Capitol Records Italy, dal 5 gennaio su tutte le piattaforme digitali.