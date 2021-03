Sanremo 2021, Elodie fa impazzire il pubblico: "Bella come una dea". Le foto

Elegante e bella mozzafiato: Elodie è la regina indiscussa della seconda serata di Sanremo 2021 targato Amadeus-Fiorello. La cantante romana, fidanzata di Marracash, è semplicemente meravigliosa. L'abito rosso ricoperto di cristalli e firmato Donatella Versace esalta il suo fisico statuario. Splendida anche con il vestitino argentato. E il pubblico dei social è tutto per lei.

Sanremo 2021, Elodie fa impazzire il pubblico: "Bella come una dea"

Elodie - Amadeus - Sanremo 2021 (Lapresse)



Ovazione social per la seconda entrata in scena della serata di Elodie. Stretta in un vestitino grigio glitterato, con una coda da cavallo stile Beyoncè, la cantante romana si è esibita in un madley di successi. Con un'esibizione "focosa e sanguigna", come l'ha definita un utente, Elodie è schizzata in vetta alla classifica delle tendenza su Twitter. Sui social è un succedersi di commenti, oltre 44 mila i tweet rivolti all'interprete di 'Andromeda' a metà della serata. "Basta Elodie per far alzare lo share stasera" scrivono. I complimenti alla cantante sono numerosissimi: "Sei una dea" o ancora "Mandiamo Elodie agli Eurovision, cosa aspettiamo?". C'è anche chi chiuderebbe la serata dopo la sua esibizione: "Possiamo fermare la gara e far esibire solo Elodie?", "Si per me ha vinto Elodie questa edizione di Sanremo possiamo chiuderla qui".

SANREMO 2021: ELODIE 'THE WOMAN IN RED', SCENDE LE SCALE E PERDE UN ORECCHINO

Elodie - Sanremo 2021 (Lapresse)



Elodie è arrivata sul palco dell'Ariston. La co-conduttrice della seconda serata del festival è scesa per le scale del teatro elegantissima, inguainata in un abito rosso fuoco e glitterato, e capelli raccolti in uno chignon alto. Arrivata sul palco, l'artista è stata accolta da Amadeus ed è stata protagonista di un piccolissimo fuori programma: uno degli orecchini le è infatti caduto per terra, prontamente raccolto da un assistente.

Sanremo 2021: Elodie, tutti dobbiamo avere una possibilita' nella vita

"Vengo da un quartiere periferico, realta' onesta ma anche demoralizzata. La forza di sognare, del coraggio di sognare, ho sempre avuto questo sogno di cantare ma non mi sentivo all'altezza. Non ho finito il liceo, non ho preso il diploma, non ho studiato canto ed ho sbagliato, pero' e' difficile focalizzarsi su quello che vuoi fare da grande. Se nasci in certi contesti devi lavorare piu' degli altri per ottenere quello che gia' dovresti avere, e diventa difficile portare avanti il tuo sogno. Tutti dobbiamo avere una possibilita' nella vita". Lo ha detto Eloide in un intervento con cui ha chiuso la sua partecipazione da co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, congedandosi quindi con l'esecuzione di un brano accompagnata da un trio jazzistico. Commossa, ha avuto parole di ringraziamento per Mauro Tre, "mi hai fatto amare il jazz, mi hai insegnato che non bisogna sempre sentirsi all'altezza delle cose, l'importante e' farle. Essere all'altezza e' un punto di vista e non un problema"