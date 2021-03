Sanremo 2021: Fiorello gag, 2022 auguro Ariston pieno ma deve andare male

A chi il prossimo anno guidera' il Festival di Sanremo "auguro che questa platea sia piena di pubblico, che ovunque ci sia il pubblico, anche in mezzo all'orchestra, in galleria. Ma deve andare male, male male... voglio vedere chi si prendera' questa patata bollente". E' la gag di Fiorello sul palco dell'Ariston prendendo spunto dall'annuncio questa mattina di Amadeus che non fara' una terza edizione di fila con la direzione artistica e conduzione del Festival.

Sanremo 2021, Fiorello: omaggio a Dante Alighieri

"Mi ha chiamato Franceschini e mi ha detto che sono 700 anni dalla morte di Dante e siccome noi divulghiamo, ecco che l'ho ricordato". Quindi l'incipit del primo canto dell'Inferno e, per estensione, dell'intero poema 'La Divina Commedia': Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che' la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era e' cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura!", per poi concludere con "il resto lo leggete voi perche' abbiamo 26 cantanti in gara".

Amadeus,Fiorello (Lapresse)



Sanremo 2021: Fiorello da' numero di Franceschini, ma e' inesistente

"Mi ha chiamato Franceschini e mi ha detto che sono 700 anni dalla morte di Dante e siccome noi divulghiamo, ecco che l'ho ricordato". Poi, con Amadeus tra lo stupito e il divertito, ha detto: "Chi volesse chiamarlo, puo' farlo al 3939494353 tranquillamente, il ministro risponde". La gag e' divertente e in molti si sono affrettati a chiamare il numero dato da Fiorello. Ovviamente, pero', saranno rimasti delusi sentendo la voce registrata dire: "Numero inesistente".

SANREMO 2021: FIORELLO OMAGGIO LITTLE TONY

Fiorello ritrova gli Urban Theory, i ballerini-performer che aveva già coinvolto a Viva RaiPlay, per il suo primo ingresso sul palco della finale di SANREMO 2021 in cui propone un omaggio a Little Tony con un medley. Giacca di pelle rossa con frange e bandana al collo in tinta, Fiore propone un medley che inizia con 'La spada nel cuore', prosegue con un accenno della sigla italiana di 'Love Boat', 'Mare profumo di mare', e poi con 'Cuore Matto' e con 'Riderà'. "Omaggio doveroso a Little Tony. Chiedo scusa mi sono un po' impappinato, mi si è infeltrita la lingua", dice Fiorello chiedendo dell'acqua alla fine della performance.

SANREMO 2021: INNO NAZIONALE APRE SERATA FINALE

Si apre con l'inno nazionale, eseguito dalla banda musicale della Marina italiana, la serata finale del festival di SANREMO.