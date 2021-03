Sanremo 2021, Gaudiano vince fra le nuove proposte. La dedica al papà scomparso

Sanremo 2021, Gaudiano vince tra le Nuove Proposte. Il cantante dedica il successo al papà scomparso. Wrongonyou vince il premio della critica (e la classifica Rtl 102.5).

Sanremo 2021: Gaudiano vince il Festival tra le Nuove Proposte

Gaudiano ha vinto il Festival di Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte con il brano "Polvere da sparo". Al secondo posto Davide Shorty con "Regina", al terzo Folcast con "Scopriti" e al quarto Wrongonyou con 'Lezioni di volo'.

Sanremo 2021: Gaudiano, questa vittoria è per mio padre

"Dedico questa vittoria a mio padre, ci ha lasciati due anni fa ma oggi è qui con me". Gaudiano, commosso, ha dedicato al genitore scomparso la vittoria al Festival di Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte. Già nei giorni scorsi il giovane artista aveva sottolineato questo aspetto, ricordando che l padre gli aveva regalato la prima chitarra.

Amadeus, Davide Shorty, Folcast, Gaudiano, Wrongonyou (Lapresse)



Sanremo 2021: Gaudiano dedica vittoria a padre, social si commuovono

Gaudiano con il brano 'Polvere da sparo” si aggiudica la categoria Nuove Proposte del 71esimo Festival di Sanremo e sui social è subito un tripudio di complimenti. Le parole del cantante, classe '91, che ha dedicato la vittoria al padre scomparso due anni fa, hanno commosso gli utenti: "Bravo e che tenero Gaudianoooo", "Comunque la gioia negli occhi di Gaudiano dà una soddisfazione incredibile. l'unico vincitore dei giovani che ho sempre voluto" o ancora "Gaudiano adesso piango anche io". Il cantante di Foggia è stato promosso a pieni voti: "Grande, ha vinto chi piace a me... forse perché era l'unico che aveva senso!!!" scrive un utente e un altro "E bravo #Gaudiano, vittoria meritata".

Sanremo 2021: a Wrongonyou il Premio Critica tra le Nuove Proposte

Wrongonyou con la canzone "Lezioni di volo" ha vinto il Premio della Critica 'Mia Martini' assegnato dalla sala stampa del Festival di Sanremo 2021 ai cantanti in gara tra le Nuove Proposte.

Sanremo 2021: Wrongonyou vince classifica Rtl 102.5 Nuove Proposte

"Lezioni di volo" di Wrongonyou in gara al Festival di Sanremo 2021 è la canzone vincitrice della classifica ‘Finalmente Sanremo’ di RTL 102.5, realizzata in collaborazione con EarOne, per il brano più radiofonico di Sanremo 2021, nella categoria Nuove Proposte. Come ogni anno RTL 102.5 premia le due canzoni, nelle categorie Nuove Proposte e Campioni, che risultano essere le più radiofoniche del Festival. Sabato sera sarà svelata la canzone vincitrice della classifica di RTL 102.5 nella categoria Campioni. I risultati si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati di airplay radiofonico rilevati da EarOne su tutte le radio italiane. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno espresso una preferenza su tutte le canzoni in gara e le votazioni sono state registrate tramite il sito www.rtl.it