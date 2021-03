Sanremo 2021, i Maneskin trionfano al Festival: "Abbiamo fatto la rivoluzione"

Sanremo 2021, i Maneskin trionfano davanti a Fedez-Michielin e Ermal Meta

I Maneskin vincono il Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni: per il gruppo, secondo a X Factor 2017, la vittoria coincide con l'esordio all'Ariston. Al secondo posto sono finiti Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. La serata, patriotticamente, si e' aperta con l'esecuzione dell'inno di Mameli da parte della banda della Marina Militare e ha registrato la rottura del protocollo sulla consegna dei fiori. Amadeus, infatti, li consegna senza guanti alla prima concorrente in gara, Gaia, esclamando: "Ho fatto il tampone un'ora fa cosi' come tutti quelli che sono in teatro". Con Amadeus sul palco l'immancabile Fiorello, che riceve il "Premio di Citta' di Sanremo", "perche' senza di lui il Festival non avrei potuto farlo".

Sanremo 2021, Damiano dei Maneskin, "non e' possibile"

I Maneskin all'annuncio della vittoria si abbracciano, piangono. Damiano sembra quello piu' sorpreso e continua a ripetere "Non e' possibile, non e' possibile".

Sanremo 2021, Maneskin: "Abbiamo fatto la rivoluzione"

Sanremo 2021, Colapesce-Dimartino quarti davanti a Irama e Willie Peyote

Questa la classifica finale dei Big dal quarto al ventiseiesimo posto

Colapesce Dimartino, Irama, Willie Peyote, Annalisa, Madame, Orietta Berti, Arisa, La Rappresentante di Lista, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Lo Stato Sociale, Noemi, Malika Ayane, Fulminacci, Max Gazze', Fasma, Gaia, Coma_Cose, Ghemon, Francesco Renga, Gio Evan, Bugo, Aiello, Random.

SANREMO 2021: MANESKIN OFFRONO I LORO FIORI AI MUSICISTI

Nella serata che sancisce la parità floreale di Sanremo 2021, con mazzi di fiori offerti tanto alle donne che agli uomini, i MANESKIN estondono l'omaggio ai musicisti impegnati al festival. Alla fine dello loro esibizione, il frotman Damiano chiama sul palco il direttore d'orchestra Enrico Melozzi per consegnargli uno dei mazzi di fiori ricevuti. "è un modo simbolico per darli a tutti i direttori del festival e a tutti musicisti che hanno partecipato a questo Sanremo", dice.