Sanremo, Elisa 2° ora farà "Ritorno al futuro". L'abbraccio con Mahmood. Video

Sanremo 2022, Elisa: "Settimana incredibile e molto speciale tornare dopo 21 anni". Ora il disco Ritorno al futuro

"Sono felice del mio risultato", dice Elisa, seconda classificata al 72° Festival di Sanremo (dietro a Mahmood e Blanco e sul podio con Gianni Morandi) del quale, ammette, "il momento più bello è stato l'accoglienza del brano sin dalla prima sera". "Quello più difficile, invece, è stato controllare l'emozione dell'inizio - ha continuato - E' stata una settimana incredibile e molto speciale tornare dopo 21 anni e tornare in vetta ai cuori delle persone". Sulle sue mise in bianco: "Gli abiti dovevano aiutare e non distogliere. Abbiamo cercato di rimanere semplici. E poi il disco che arriverà si chiama "Ritorno al futuro" e mi piaceva tornare a 21 anni fa".

Sanremo, Mahmood e Blanco arrivano in conferenza stampa. L'abbraccio tra Elisa e Mahmood. Video

Mahmood e Blanco, i vincitori di Sanremo 2022, arrivano al Casinò di Sanremo per la conferenza stampa dopo la vittoria. L'abbraccio tra Mahmood ed Elisa e la posa per la foto con Gianni Morandi dei vincitori.