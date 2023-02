Sanremo 2023, Mengoni in testa. Benigni-Mattarella e il nude-look di Ferragni

Sanremo 2023, un mix di emozioni: Blanco rovina la festa a tutti

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 è stata un mix di emozioni, belle ma anche brutte. Dall'omaggio di Benigni al presidente della Repubblica per la prima volta all'Ariston, alla follia di Blanco che ha distrutto tutto, ecco cosa è successo. Mattarella assiste allo spettacolo assieme alla figlia Laura senza dire nulla, parla però. Con gli occhi che scintillano quando Roberto Benigni cita il padre Bernardo, che fu uno dei padri della Costituzione, e gli applausi per l’artista toscano che lo conquista con un’orazione ironica e appassionata della più preziosa carta del Paese. E in particolare per l’articolo 21, quello sulla libertà di espressione. Dopo tante polemiche sulla presenza in video di Zelensky al Festival, la guerra in Ucraina e il pugno duro dell'Iran sui manifestanti vengono evocati, seppur non menzionati direttamente, nell'intervento di Benigni. Chiara Ferragni mette in scena un monologo femminista sotto forma di una lettera alla bambina che è stata e che ancora vive in lei e lo fa con un vestito trasparente che mostra tutte le sue forme: "E' il mio corpo disegnato, sono io".

"Da donna dovrai affrontare tante battaglie, lavorare il doppio di un uomo - è un passaggio tra i piu' intensi -. Se nascondi il tuo corpo sei una suora, se lo mostri sei una troia". Il discorso diventa motivazionale: "Le sfide più importanti sono sempre nella nostra testa, vivi con tutta te stessa, piangi, arrabbiati. Fanno parte del tuo percorso. Nessuno fa la fila per le montagne russe piatte, vivile tutte senza paura, solo rischiando si vince veramente contro l'insicurezza. Tutti abbiamo la scritta 'fragile' sulla nostra pelle". E chiude con una dichiarazione d'amore per i due figli "splendidi" e per Fedez: "Di lui non ti dico nulla per non perdere la meraviglia di scoprire l'amore vero”. E poi, la furia, imprevista di Blanco che distrugge tutto sul palco: "Non sentivo la mia voce". L'Ariston lo fischia. La classifica provvisoria premia Mengoni, davanti a Elodie e Coma Cose, ma è solo la prima serata.