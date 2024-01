Sanremo 2024, Annalisa-Alessandra Amoroso? Attenti a Geolier: il rap di Napoli conquisterà l'Ariston

Festival di Sanremo all'insegna dell'incertezza quest'anno in tema di vincitore. Dopo il primo ascolto dei brani e con le quote dei bookmakers che si scaldano, meglio non dar nulla per scontato. Annalisa resta la favorita della vigilia con il suo "Sinceramente" che ha ritmo e si candida a entrare in testa alle persone.

Alessandra Amoroso cresce: "Fino a qui" convince e porta con sé la citazione dal film L'Odio di Mathieu Kassovitz (e di Vasco): "Il problema non è la caduta ma l'atterraggio".

Ma attenti a Geolier con “I p’ me, tu p’ te“: il rapper napoletano porta Secondigliano sul palco dell'Ariston e sta conquistando tutti. Il suo album “Il Coraggio dei bambini” ha collezionato da gennaio dell'anno scorso ben 5 dischi di platino volando in testa alle classifiche degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Numeri: nelle classifiche di fine anno di VEVO, è alla 1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e alla #3 della Top 10 Video Italia con “Come vuoi”. Geolier è stato dichiarato da pubblico e critica artista dell’anno. A coronamento di un 2023 da record, dopo aver annunciato anche 2 imperdibili live - il 22 e 23 giugno - allo Stadio Diego Armando Maradona nella sua Napoli (di cui uno già sold out).

Riassumendo: Annalisa parte in pole position per i bookmakers, la sua vittoria viene pagata a 3,50 contro 1 (punti un euro ne vinci 'solo' 3,50) sia per Sisal che per Snai, Geolier e Alessandra Amoroso seguono secondo entrambi i broker a 5 contro 1.

Sanremo 2024, outsider? Angelina Mango, Bertè e Negramaro. Ma attenti a...

Gli outsider del Festival? Tanti. Nelle griglia di partenza in seconda fila c'è il terzetto condotto da Angelina Mango (titolo La noia, brano al contrario pieno di energia: a 6 contro 1), Loredana Bertè (con il rock di Pazza, quotata a 7,50) e Negramaro (Ricominciamo tutti è una ballata la cui vittoria viene pagata 9 contro 1).

In terza fila, il due volte vincitore di Sanremo Mahmood: calare il tris sul palco dell'Ariston non sarà semplice. "Tuta gold" convince nel pre-ascolto, ma il successo finale è a 12 contro 1. Attorno a quella quota anche Emma (Apnea con il suo stile anni '80) e i The Kolors che dopo aver dominato l'estate con Italodisco porta "Un ragazzo e una ragazza" canzone che si candida a tormentone della prossima estate e viene quota tra 12 e 13 sul fronte vittoria di Sanremo 2023.

Attenti infine a Il Volo con Capolavoro un mix di stile e pop e Dargen D'Amico: L'onda alta ha ritmo e ironia, è pronta a cogliere l'attenzione del pubblico di Sanremo (e post Sanremo).

E inoltre...

Sanremo, da Mahmood ai Negramaro: ecco tutte le canzoni ascoltate in anteprima