Sanremo, antropologia culturale di Amadeus: nuovo mito dei nostri tempi

Sanremo 2022/ Amadeus l’uomo che ha raccontato la verità sulla società italiana

Ci sono date che non riusciremo più a dimenticare, e non lo dico provocatoriamente, ma l’antico rituale collettivo italiano, il festival della canzone, croce e delizia dei tanti che lo hanno denigrato e dei pochi che lo hanno veramente capito, quest’anno al suo apparire, il primo di febbraio del II anno dell’Era P. V. , sarà ricordato come uno dei momenti più significativi della storia recente.

Cercherò di intraprendere un viaggio veloce , perché quello che è successo è tutt’altro che musica leggera da mettere a concorso, ma è un’ipotesi antropologica e sociale che pone Amadeus al di sopra e molto avanti a tutti gli intellettuali e intellettualini che non riescono più a comprendere una nota di questo grande concerto polifonico che è l’Italia.

Lui c’è riuscito in pieno, ha sfidato detrattori e cassandre, musicofili sospettosi, e soprattutto i numeri “all’ascolto”, per raccontare noi , invece che cercare di portare solo tutto e il contrario di tutto sul palcoscenico-simbolico e identitario della Riviera. Noi c’eravamo, e facevamo finta di cercare gli elementi che potessero smontare questo progetto straordinario, questo ritorno all’anti-talkismo, l’ultimo appello alla misera politica.

Amadeus, uno dei ragazzi di via massena, rappresenta questa volontà sottotraccia ma molto rumorosa, di un paese che finalmente ha capito e visto che è molto meglio, di quello che volevano far credere sette o otto editorialisti, letti da quattro o cinque servi, perché sono bastate poche sere di febbraio per dettare l’agenda ai troppi daltonici e sordi che dovrebbero inviarcela per mail tutte le mattine, col cappuccino.

Sono solo canzonette, ma intanto c’è quell’identità armonica di quelli che sanno cantare e quelli che sanno capire perché certe volte non c’è bisogno di farlo, di vecchi giovanili, e ragazzini impauriti, uomini e donne d’età e di cuore, che sentono finalmente la stessa canzone ed è così chiaro questo messaggio che l’abbiamo sentita anche tutti noi.

(SEGUE...)

