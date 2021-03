Sanremo, Premio Critica a Willie Peyote. "Lucio Dalla' a Colapesce-Dimartino

Sanremo 2021: premio sala stampa Lucio Dalla a Colapesce-Dimartino

Il duo Colapesce-Dimartino con il brano "Musica leggerissima" ha vinto il premio sala stampa 'Lucio Dalla' al 71^ Festival di Sanremo. Il premio e' assegnato dalle radio, tv e siti web accreditati. Il duo ha ottenuto 21 voti, precedendo Ermal Meta che ha ottenuto 12 voti e Annalisa con 8. I votanti sono stati 98.

Sanremo 2021: Aiello, dedico questa esperienza a 'scomposti' come me

"Dedico questa esperienza a tutti gli scomposti come me, a tutti i meridionali e a tutti quelli con le spalle larghe". Cosi' Aiello, l'ultimo dei Big a esibirsi, al termine della sua prova sul palco dell'Ariston. Evidente riifermento a critiche, anche di cattivo gusto se non offensive, circolate nei giorni scorsi. Parole apprezzate da Amadeus e Fiorello.

SANREMO 2021: MAX GAZZE' SUPERMAN PER LA FINALE

Max Gazzè si trasforma in Superman per la finale di SANREMO 2021 e ruba la bacchetta del maestro Clemente Ferrari per dirigere l'orchestra qualche secondo. Il cantante romano, giacca scura con nome e numero 10 sulla schiena, indossava la maglia azzurra con la S di Superman

Sanremo 2021: Premio 'Mia Martini' della critica a Willie Peyote

Willie Peyote (Lapresse)



Willie Peyote con il brano 'Mai dire mai (la locura)' ha vinto il Premio della Critica - Sezione Campioni intitolato a Mia Martini attribuito dalla Sala Stampa della 71ma edizione del festival di SANREMO. Willie Peyote ha ottenuto 21 voti su 64 testate chiamate a esprimersi. Secondi Colapesce e Dimartino con 13 preferenze, terzi Extraliscio feat. Davide Toffolo con 6.

SANREMO 2021: TOZZI CANTA GLI ANNI '80 E IL 'PATATO AMADEUS'

Gag di Umberto Tozzi con Fiorello sul finale dell'esibizione - Gag con Fiorello nel finale, che gli ha voluto fare dedicare l'incipit di 'Donna Amante Mia' al "patato Amadeus", per Umberto Tozzi, ospite della finale di SANREMO 2021. Il cantante ha portato sul palco dell'Ariston con la sua band il brano 'Dimentica dimentica' e poi un medley delle sue superhit 'Ti amo', 'Stella stai', 'Tu', 'Gloria'. Al termine dell'esibizione Tozzi ha annunciato che il 10 aprile sarà protagonista di un concerto in streaming dallo Sporting di Montecarlo per raccogliere fondi per i suoi musicisti e tecnici "che fanno parte di un settore in gravissima crisi in questo doloroso periodo di pandemia".

SANREMO 2021: MADAME IN SCENA CON VELO, SPOSA LA SUA 'VOCE'

Madame va in scena con il velo da sposa per la finale di SANREMO 2021. L'unione che la cantante più giovane del Festival vuole celebrare è quella con la sua 'Voce', che è anche il titolo del brano con cui gareggia.

SANREMO 2021: MANESKIN OFFRONO LORO FIORI AI MUSICISTI

Nella serata che sancisce la parità floreale di SANREMO 2021, con mazzi di fiori offerti tanto alle donne che agli uomini, i Maneskin estondono l'omaggio ai musicisti impegnati al festival. Alla fine dello loro esibizione, il frotman Damiano chiama sul palco il direttore d'orchestra Enrico Melozzi per consegnargli uno dei mazzi di fiori ricevuti. "è un modo simbolico per darli a tutti i direttori del festival e a tutti musicisti che hanno partecipato a questo SANREMO", dice.

Maneskin (Lapresse)



SANREMO 2021: FIORI ANCHE FEDEZ, DOPO CHE MICHIELIN GLI AVEVA DATO I SUOI LA SERA SCORSA

Anche Fedez stasera ha ricevuto i fiori di SANREMO al termine della sua esibizione sul palco in coppia con Francesca Michielin. Nei giorni scorsi, la coppia aveva sollevato la 'polemica' dei fiori solo alle artiste donne, e la Michielin, nel corso di una delle serate, aveva ceduto i fiori al partner artistico perché "io e Fede facciamo una sera ciascuno", aveva dichiarato.

SANREMO 2021: VANONI CANTA MEDLEY E "UN SORRISO DENTRO AL PIANTO" CON GABBANI SANREMO

Ornella Vanoni, ospite della serata finale del festival di SANREMO, propone sul palco dell'Ariston un medley dei suoi successi, da "Mi sono innamorata di te" a "Domani e' un altro giorno". Poi insieme, a Francesco Gabbani, "Un sorriso dentro al pianto".

Sanremo 2021: Malika Ayane come una vamp della Hollywood anni Trenta

- Malika Ayane come una vamp della Hollywood degli anni '30 e '40 sul palco dell'Ariston in gara nella categoria Campioni, con il brano 'Ti piaci cosi'' scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. La cantante milanese, padre marocchino e madre italiana, anche nella serata finale del festival indossa un abito creato per lei da Giorgio Armani, che in queste sere le ha riservato un guardaroba ispirato alla scintillante Swing Era. Abiti con volumi liquidi, impreziositi da cristalli, paillettes, ricami e frange. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili, Malika e' da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna a Sanremo per la sua quinta partecipazione dopo aver conquistato in piu' occasioni il Premio della Critica 'Mia Martini'. Distinguendosi per le sue sonorita' e per la costante ricerca di toni diversi, Malika Ayane e' un'artista che tramite la sua voce e i testi delle sue canzoni, ama narrare il presente, riuscendo ad essere sempre innovativa, attuale e contemporanea. Secondo Amadeus i primi 15 della classifica sono tutti vicini e Malika Ayane, attualmente al nono posto, sogna di fare un balzo in avanti e si salire sul podio di Sanremo 2021 con la sua 'Ti piaci cosi'', canzone che e' un inno alla vita, alla consapevolezza di se' che giunge quando si comprende che giudicarsi severamente non ha senso, ma nemmeno giustificarsi a prescindere. 'Ti piaci cosi'' e' una canzone sul riconoscersi senza biasimo. E' un invito a ballare scalzi, a cantare a squarciagola o scegliere di cambiare strada per scoprire qualcosa di nuovo. E' un invito a celebrare se stessi per il solo fatto di essere al mondo.

SANREMO 2021: AMADEUS CONSEGNA I FIORI A GAIA SENZA GUANTI, 'HO FATTO IL TAMPONE UN'ORA FA'

Amadeus consegna i fiori a Gaia al termine della sua esibizione come di consueto con tutte le artiste, ma stavolta senza guanti e le consuete 'protezioni' anti covid. Il conduttore sottolinea sorridendo che non c'è alcun pericolo: "Ho fatto il tampone un'ora fa", spiega Ama sul palco.

Sanremo 2021: Gaia in bomber e sandali minimal canta 'Cuore amaro'

Abito corto stile bomber bianco e nero in fil coupe' sfrangiato jacquard con profonda scollatura a V e maxi cintura piatta con passante fasciato in pelle sul davanti, completato da un sandalo nero dall'appeal minimalista su tacco scultura, ispirato da un esclusivo disegno Ferragamo del 1956, con fibbia logata. Cosi' si presenta sul palco per l'esibizione nella serata finale, seconda dei campioni in gara, la cantante italo-brasiliana Gaia che sul palco dell'Ariston canta 'Cuore amaro'. Il suo primo emozionante viaggio al festival di Sanremo si conclude stasera dopo una settimana in cui la cantautrice ha saputo e voluto portare in scena, attraverso la voce e i movimenti del corpo, tutte le sue anime: ogni esibizione, compresa quella di questa sera, racchiude tutti i mondi di Gaia in cui convivono freschezza, sensualita', passione, fluidita', emozione e spiritualita' e che l'artista racconta attraverso la sua 'Cuore amaro'.

SANREMO 2021: INNO NAZIONALE APRE SERATA FINALE

Si apre con l'inno nazionale, eseguito dalla banda musicale della Marina italiana, la serata finale del festival di SANREMO.