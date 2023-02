Sanremo, 3 cicatrici che resteranno. Ferragni? Roba da algoritmi di siti adult

Amadeus ha usato niente popò di meno che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Bullismo floreale, sgrammaticature quirinalizie e pornografia stilistica. E' davvero la Rai del "di tutto, di più" quella che ha trionfato nello share di martedì sera. Numeri da capogiro: 10 milioni e 757 mila spettatori, share da record al 62,4%, il più alto dal 1995. In nome dell'audience si può sacrificare tutto?L'indegno sfogo di Blanco contro la coreografia floreale (e tutti sperano che, come dovrebbe essere, non ci sia alcuna corresponsabilità degli autori) è stata una pagina aberrante dal punto di vista del messaggio lanciato ai giovani, una sceneggiata per cui la direzione artistica dovrebbe avere il coraggio di richiamarlo stasera sul palco a chiedere scusa. In caso contrario, addio alle ospitate tv e radio (Sanremo in primis) per il giovane cantante. Mentre Amadeus chiede comprensione, il commissario Agcom Massimiliano Capitanio, promotore della legge che ha reintrodotto l'educazione civica nelle scuole, ipotizza un "daspo" civico in caso di mancate scuse pubbliche.

Sul fronte istituzionale, bene ha fatto viale Mazzini a non spettacolarizzare il dramma della guerra in Ucraina perché davvero c'è un limite a tutto. Limite che sarebbe stato bene imporre (da parte del cerimoniale) al selfie glamour con cui l'imprenditrice Ferragni ha ulteriormente lanciato se stessa e il neofita instagrammer Amadeus usando niente popò di meno che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La "prima volta" del capo dello Stato a Sanremo era già un sufficiente messaggio di vicinanza dell'istituzione al paese reale, senza la necessità di piegare il Quirinale al social marketing di altri.

E infine il vestito "nude look" della Ferragni. Si sono versati quintali di inchiostro analogico e anche digitale. Un ossimoro rispetto ai contenuti della letterina che avrebbe voluto rimarcare il valore delle donne e delle mamme contro i luoghi comuni del volgo e del popolo social. Nella logica acchiappa clic, qualcosa di non troppo distante dagli algoritmi dei siti per adulti.