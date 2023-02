Ascolti tv, Sanremo 2023 prima serata trionfo di Amadeus. Numeri record

Sanremo 2023: Fuortes, ascolti tv straordinari, grazie a Mattarella

"È un dato straordinario che non si vedeva da oltre 25 anni e tra i più alti dell'intera storia del Festival di Sanremo", le parole dell'Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes commentando il risultato record della prima serata del Festival di Sanremo 2023. "Il mio grazie - ha proseguito Fuortes - va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha nobilitato con la sua presenza il debutto di questa edizione richiamandoci ai valori fondanti della nostra Costituzione e a Roberto Benigni che se ne è fatto magistrale interprete. E grazie ad Amadeus e a tutta la squadra Rai per aver regalato al Paese una grande pagina di tv e di passione civile".

Ascolti tv Sanremo 2023 prima serata: Amadeus

La prima serata di Sanremo 2023 condotta da Amadeus (al suo quarto Festival) con Chiara Ferragni e Gianni Morandi segna un frecord clamoroso negli ascolti tv. Vediamo i numeri.

Ascolti tv, Sanremo 2023: trionfo Amadeus, 10.757.000 mln e 62,4% di share per prima serata

La prima serata del festival di sanremo 2023 è stata vista da 10.757.000 spettatori con il 62,4% di share. Nella prima parte, dalle 21.18 alle 23.44, 14.170.000 spettatori con il 61,7% di share. La seconda parte, dalle 23.48 all'1.40, ha ottenuto 6.296.000 spettatori con il 64,7% di share.

Ascolti tv, battuti anche i numeri record della prima serata di Sanremo 2022

Erano stati 10.911.000 gli spettatori della prima serata del festival di Sanremo 2022 (edizione dell'Amadeus-ter), dalle 21.23 all'1.12, con il 54% di share.

La prima parte, dalle 21.23 alle 23.38, si era rivelata la più seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all'1.12, era stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di share.

La serata d'esordio di Sanremo 2022 aveva battuto anche il primo festival condotto da Claudio Baglioni in termini di share medio e il Baglioni Bis sia per spettatori che per share.

Per arrivare a quei numeri bisognava tornare al Sanremo 2005 con Paolo Bonolis affiancato da Antonella Clerici e Federica Felini, quando lo share medio della serata d'esordio fu del 54,78% di share. Ma questo Sanremo 2023, il quarto di Amadeus vola ancora più alto nello share.

Vediamo ora gli ascolti tv della prima serata di Sanremo dal 2012 al 2022.

Ascolti tv Sanremo prima serata

Sanremo 2022

Conduce Amadeus

Spettatori: 10.911.000 Share: 54.7%

Sanremo 2021

Conduce Amadeus con Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic

Spettatori: 8.363.000 Share: 46.6%

Sanremo 2020

Conduce Amadeus con Fiorello e Tiziano Ferro

Spettatori: 10.058.000 Share: 52.2%

Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 10.086.000 Share: 49.5%

Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 11.603.000 Share: 52.1%

Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 11.374.000 Share: 50.37%

Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 11.134.000 Share: 49.48%

Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 11.767.000 Share: 49.34%

Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 10.938.000 Share: 45.93%

Sanremo 2013

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 12.969.000 Share: 48.20%

Sanremo 2012

Conduce Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 12.764.000 Share: 49.69%

Leggi anche

E poi...