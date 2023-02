Sanremo 2023, le gaffe Amadeus. Fiorello: "Ma stai sbagliando tutti i nomi"

Sanremo 2023, Amadeus gaffe: scambia gIANMARIA per Sangiovanni

Doppietta di Amadeus nella prima serata di Sanremo 2023 (Mengoni in testa. Benigni-Mattarella e il nude-look di Ferragni: qui il riassunto) che regala due piccole gaffe nel corso di una serata che, va detto, lo ha visto ancora una volta splendido conduttore (voto 8) sul palco dell'Ariston. Ma il "bello della diretta" incombe sempre... La prima gaffe arriva dopo l'esibizione di Gianmaria (quest'anno in gara tra i big con la canzone "Mostro" dopo essere già stato protagonista a Sanremo Giovani e prima X Factor 2021 che lo vide chiudere secondo). "Sangiovanni!", dice il conduttore e direttore artistico del Festival rientrando in scena con Gianni Morandi. E quest'ultimo interviene subito: "Gianmaria". Quindi Amadeus spiega da dove nasce il lapsus: "Nelle prossime serate salirà sul palco Sangiovanni, per cantare la versione rivisitata di Fatti Mandare dalla mamma insieme a Gianni Morandi. Sarà uno dei momento più belli del Festival, per questo ci tenevo a dirlo", ha chiarito.

Sanremo 2023, Amadeus gaffe: scambia Blanco con Salmo. E Fiorello...

La seconda gaffe di Amadeus nella serata d'esordio di Sanremo 2023 arriva dopo che Blanco distrugge le rose sul palco (emblema del suo nuovo singolo, “L'isola delle rose”). Il cantante viene fischiato dal pubblico. "Non mi sentivo in cuffia e ho voluto lo stesso divertirmi", spiega il vincitore (con Mahmood) di Sanremo 2022 ad Amadeus che arrivando sul palco lo chiama Salmo.

Fiorello in collegamento commenta divertito con l'amico Amadeus: “Ma stai sbagliando tutti i nomi, che ti succede?”.

