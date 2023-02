Meme Sanremo 2023, i più divertenti del Festival: da Blanco alla Ferragni

Meme Sanremo 2023: guarda i più divertenti della prima serata

E' stato un esordio da record per Sanremo 2023, come non si vedeva da 25 anni a questa parte. Come succede in tutte le edizioni del Festival però non tutto è filato liscio e il popolo di Internet ha subito colto l'occasione per ironizzare sulla manifestazione creando appositi meme. Ovviamente le vittime dell'ironia social sono stati i maggiori protagonisti della prima serata.

Blanco, ad esempio, viene paragonato al ragazzo reso celebre dal web per aver giustificato gli episodi di vandalismo dei No Expo dopo aver distrutto i fiori sul palco per non avere il ritorno in cuffia della sua canzone "Isola delle rose". Altro volto molto ripreso è ovviamente quello di Chiara Ferragni, non tanto per il suo monologo femminista quando per l'outfit decisamente audace.

Tra i meme più divertenti troviamo ovviamente anche Elodie, Fiorello e Amadeus, criticato proprio per le numerose gaffe durante la serata.