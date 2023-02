Diletta Leotta va in gol: dopo Inter-Milan, che sfilata a Sanremo 2023!

Diletta Leotta, dopo Inter-Milan ecco la sfilata a Sanremo 2023

Diletta Leotta da San Siro a Sanremo 2023.

La conduttrice e showgirl sabato sera ha seguito il derby Inter-Milan (vinto 1-0 dai nerazzurri, con gol di Lautaro Martinez) con la consueta diretta di Dazn.

Ora pausa dal calcio sino al prossimo weekend e settimana a suon di musica (tutta "in diretta da qui") scrive su un post Instagram.

E pubblica alcune storie in cui la si vede fare una divertente sfilata sul red carpet (vedi gallery).



Diletta Leotta (qui il suo padel-doppio vip con Karius e le confessioni ad Affaritaliani.it) infatti condurrà la trasmissione 105 Take Away (con Daniele Battaglia), solitamente in onda negli studi milanesi di Radio 105, direttamente dalla città che ospita il Festival di Sanremo.

