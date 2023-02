Chiara Ferragni-Elodie incantano Sanremo: sfida di look. Vota il tuo preferito

Chiara Ferragni-Elodie regine dell'Ariston: i look della prima serata del Festival di Sanremo 2023

Occhi puntati sui look, durante la prima serata di Sanremo 2023. Sorvegliata speciale Chiara Ferragni, che all'Ariston indossa Dior e Schiaparelli, ma il colpo di scena è durante il suo monologo, durante il quale Ferragni ha indossato un abito speciale. Grande attesa anche per Elodie che scende le scale avvolta da un coprispalle di piume in stile cigno nero: sotto ha una tutina trasparente.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023 indossa "abiti manifesto"