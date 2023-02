Ornella Vanoni e la rivelazioni su Elodie: "Marracash mi ha detto che..."

Ornella Vanoni e le rivelazioni su Elodie: "Marracash mi ha detto che ..."

Sanremo … e il sesso. Due parole chiave dell’intervista rilasciata dalla grande Ornella Vanoni al Corriere della Sera, che non lasciano spazio all’immaginazione. Una Vanoni che si confessa a tutto tondo: “Anche lei ha ammesso di aver sofferto di depressione” le chiedono. “Strehler mi diceva che avevo i nervi fragili. Ma non ho mai pensato al suicidio: ero come quelle donne spettinate dei quadri antichi, sempre a un passo dalla follia”.

Ha mai avuto un’attrazione per le donne? “Certo. Non ti piace la donna, ma la persona - risponde la Vanoni - Ci sono donne che hanno un’attrattiva. E ho semi-consumato: le donne sono sempre più tra di loro. Siamo libere, ma paghiamo un prezzo alto”. Tipo? “Non ho trovato l’uomo giusto. Tornando indietro lo cercherei con dei figli, così si fa un bel casino insieme”. La cantante parla anche del rapporto sotto le lenzuola: "Il sesso? Conta moltissimo ma deve essere fatto bene, sennò diventa triste".

Inevitabili, poi, le domande sulla carriera e sul futuro Festival di Sanremo: “Una cosa orribile la gara. Bello andarci da ospite”. E ancora, chi sarà “la nuova Vanoni”? “Ce ne sono di brave – è la risposta – Elisa, Giorgia, Emma. Ma devono tirare fuori l’emozione”. E a chi gli chiede il nome di un collega risponde: “Marracash. Mi parlava di Elodie, ma aveva bisogno di una donna accudente. Tutti gli uomini ce l’hanno: sono lavati, stirati e coccolati dalle mogli”.