Sara Croce sfodera il davanzale e infiamma il web

Sara Croce torna a far parlare per la sua bellezza. Il corpo da dea della modella di Garlasco lo conosciamo fin dai tempi di Ciao Darwin, come Madre Natura, e poi “nei panni” della Bonas di Avanti un altro.

Il suo fisico mozzafiato è un piacere per gli occhi dei suoi ammiratori, a cui ha regalato, anche stavolta, una foto senza reggiseno, in cui esibisce tutto il suo decolletè e lascia davvero poco all’immaginazione. Non è certo la prima volta, sia chiaro, il suo seguitissimo profilo Instagram (da 1 milione di follower) pullula di scatti e pose ai limiti della censura, per la gioia dei suoi fan che non perdono un solo scatto della 25enne.