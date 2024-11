La Promessa, anticipazioni dal 3 al 17 novembre: amori, intrighi e rivelazioni su Mediaset Infinity

Sei pronto a immergerti nelle vicende appassionanti di La Promessa? La serie in onda su Rete 4 alle 19:35 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity promette due settimane ricche di suspense, amori contrastati e segreti svelati. Ecco le anticipazioni dal 3 al 17 novembre, suddivise per giorno, per non perdere neanche un istante delle storie che tengono milioni di telespettatori incollati allo schermo.

Domenica 3 novembre: Jana in fuga e Manuel in ansia

La settimana inizia con Jana che, sconvolta dopo aver scoperto che Curro è il figlio del marchese Alonso, decide di fuggire dalla tenuta. Cruz, furiosa, ordina ad Alonso di punire severamente Jana e rimprovera Pía per la sua presunta incapacità di controllare il personale.

Nel frattempo, Manuel ritorna dalla gara di volo, dove si è classificato secondo. Felice per il risultato, il suo entusiasmo svanisce quando scopre l'assenza di Jana. Preoccupato, chiede aiuto a María per ritrovarla.

Riusciranno a convincere Jana a tornare a La Promessa? Quali conseguenze avrà la sua fuga?

Lunedì 4 novembre: La punizione di Jana e i sospetti di Manuel

Una volta ritrovata, Jana è costretta a tornare alla tenuta, ma ad attenderla c'è una dura punizione. Alonso e Cruz la degradano a sguattera, assegnandole i lavori più faticosi. Manuel, indignato, cerca di difenderla, ma i suoi tentativi cadono nel vuoto.

Intanto, Catalina e Pelayo si preparano a partire per le terme de la Jara, con Vera come chaperon. Ma c'è qualcosa di strano nell'aria: un incontro inatteso li attende.

Chi incontreranno alle terme? E quale segreto nasconde questo viaggio?

Martedì 5 novembre: Confessioni e amori inespressi

Petra decide di confidarsi con Cruz, rivelandole la verità sul concepimento di suo figlio Feliciano. La marchesa, sorprendentemente, mostra comprensione. Alle terme, Catalina e Pelayo incontrano Cavendish, rendendosi conto che il loro arrivo non è affatto casuale.

Nel frattempo, Lope continua a lottare con i suoi sentimenti per Vera. Spronato da María e Salvador, cerca il coraggio di dichiararsi.

L'amore troverà la sua strada tra ostacoli e insicurezze?

Mercoledì 6 novembre: Indagini e tensioni crescenti

Manuel sospetta che il dottor Abel nasconda qualcosa riguardo al suo passato, soprattutto in relazione all'incendio di Córdoba. Chiede quindi a Rómulo di aiutarlo a trovare vecchi giornali per approfondire le sue indagini.

Petra, intanto, è sempre più turbata dalle rivelazioni sulla morte di Feliciano. Lope, con l'aiuto di Jana, pianifica finalmente di confessare i suoi sentimenti a Vera.

Quali segreti verranno alla luce? E come influenzeranno le vite dei nostri protagonisti?

Giovedì 7 novembre: Confronti e scoperte dolorose

Le ricerche di Manuel portano a nuove scoperte su Abel, aumentando i suoi sospetti. Ayala informa Petra che Alonso non crede che l'incidente di caccia sia stato un caso, insinuando che qualcuno volesse fare del male a Curro.

Curro, intanto, chiede ad Abel di convincere lo zio a liberarlo dalla sua reclusione, ma un improvviso malore complica la situazione.

Chi sta mentendo e chi dice la verità? Le maschere iniziano a cadere.

Venerdì 8 novembre: Scontri e rivelazioni

L'arrivo inaspettato di Norberta alla tenuta porta tensione. Scoprendo che Virtudes non era dove doveva essere, accusa Simona di essere una cattiva madre. Simona, ferita, non sa come reagire.

Manuel riesce a evitare che Jana venga sorpresa nella stanza di Curro da Alonso, proteggendola ancora una volta.

I legami familiari si spezzano o si rafforzano nei momenti di crisi?

Sabato 9 novembre: Amori che sbocciano e segreti che pesano

Con l'aiuto di Jana, Lope trova finalmente il coraggio di dichiararsi a Vera. Il loro amore può finalmente nascere alla luce del sole.

Manuel e Rómulo continuano le loro indagini su Abel, ma le risposte sembrano sempre sfuggire.

L'amore potrà trionfare nonostante gli ostacoli? E quale verità si cela dietro il misterioso passato di Abel?

Domenica 10 novembre: Riflessi e decisioni importanti

La tenuta sembra godere di un momento di calma apparente. Jana riflette sul suo futuro alla Promessa, combattuta tra il desiderio di restare e la paura delle conseguenze.

Quale strada sceglierà Jana? E come influenzerà le vite di chi le sta intorno?

Lunedì 11 novembre: La ribellione della servitù guidata da María

La tensione accumulata esplode quando María decide di guidare uno sciopero contro Alonso e Cruz, chiedendo migliori condizioni per la servitù. Jana cerca di mediare, temendo ripercussioni, ma María è determinata.

I marchesi si trovano di fronte a una situazione inedita: la servitù che alza la testa.

Come reagiranno Alonso e Cruz? Cederanno alle richieste o useranno il pugno di ferro?

Martedì 12 novembre: Trattative e alleanze inaspettate

Cruz, preoccupata per le conseguenze dello sciopero, decide di scendere a compromessi. Inizia una trattativa con María, cercando di trovare un accordo.

Nel frattempo, Petra continua a indagare sulla morte di Feliciano, sospettando sempre più di Cruz.

Le tensioni si allenteranno o nuovi conflitti sono all'orizzonte?

Mercoledì 13 novembre: Petra affronta Cruz

Petra, armata di coraggio, affronta direttamente Cruz riguardo ai suoi sospetti sulla morte di Feliciano. Il confronto è teso e carico di emozioni.

Manuel, ignaro di tutto, continua le sue ricerche su Abel, determinato a scoprire la verità.

La verità verrà finalmente a galla? E a quale prezzo?

Giovedì 14 novembre: Cuori infranti e decisioni irrevocabili

Curro decide di porre fine alla sua relazione con Martina, rendendosi conto che il loro amore è impossibile. Martina è devastata, ma comprende le ragioni.

Jana, vedendo il dolore intorno a sé, riflette sulle sue scelte e sul suo legame con Manuel.

Il destino dei protagonisti è segnato o c'è ancora speranza per la felicità?

Venerdì 15 novembre: Il ritorno di Rómulo

Grazie all'intervento di Manuel, Rómulo viene rilasciato dalla prigione e torna alla tenuta. Il suo ritorno porta gioia tra la servitù, ma anche nuove domande sulla morte di Gregorio.

Rómulo saprà portare chiarezza o nuove ombre si addenseranno sulla Promessa?

Sabato 16 novembre: Un'offerta che potrebbe cambiare tutto

I marchesi fanno a Jana un'offerta sorprendente. Sebbene diffidente, Jana sa che questa potrebbe essere l'occasione per cambiare la sua vita e quella di chi ama.

Ma le intenzioni dei marchesi sono sincere o nascondono un inganno?

Jana accetterà l'offerta? E quali conseguenze avrà la sua decisione?

Domenica 17 novembre: Scelte che segnano il destino

Le vicende raggiungono un punto cruciale. Jana deve prendere una decisione che potrebbe cambiare il corso della sua vita. Manuel, al suo fianco, è pronto a sostenerla, ma le pressioni esterne sono forti.

Quale strada sceglieranno i nostri protagonisti? Il futuro è nelle loro mani.

Non perdere le prossime puntate de La Promessa su Mediaset Infinity

Le vicende de La Promessa si fanno sempre più avvincenti. Intrighi, passioni e segreti si intrecciano in una trama che non smette di sorprendere. Ricorda di seguire le puntate su Rete 4 alle 19:35 o in streaming su Mediaset Infinity, per non perdere neanche un momento delle storie dei tuoi personaggi preferiti.