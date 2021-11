Spider Man No Way Home, ecco il trailer atteso dai fan. VIDEO

Spider Man No Way Home, il video del trailer

La Sony Pictures ce lo aveva promesso ed è stata di parola: parliamo, naturalmente, del trailer finale di Spider-Man: No Way Home, il terzo film dell’Arrampicamuri Marvel diretto da Jon Watts e realizzato, in partnership, dalla Sony e dai Marvel Studios.

Spider Man No Way Home, ecco la la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.





Spider Man No Way Home, niente Tobey Maguire e Andrew Garfield nel trailer

Nel trailer, Non appaiono apparirano, ma fino al l'ultimo I fan ci sperano, ma almeno di una aggiornamento, dovremmo attendere l'uscita del film per scorpire se ci saranno o no la presenza dei due Spid-Man.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, L'USCITA IN ITALIA È ANTICIPATA AL 15 DICEMBRE

Spider-Man: No Way Home e l'atteso film con star Tom Holland uscirà il 15 dicembre.