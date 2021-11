Spider-Man No Way Home: Tom Holland, Tobey Maguire e.. Anticipazioni

Spider-Man No Way Home leak del film

L’uscita di Spider-Man No Way Home si avvicina e in rete continuano a moltiplicarsi le foto scattate più o meno di nascosto sul set. Gli indizi confermerebbero la partecipazione di tre star: Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield insieme per la prima volta in una pellicola Marvel.

Dopo il tweet delle scorse settimane di Sony Pictures con i tre "ragni", il nuovo leak proviene direttamente dal cineblogger John Campea, autore del “The John Campea Show“. Il blogger ha pubblicato su Twitter due scatti con l’aggiunta del suo watermark, il primo ritrae il trio di Spider-Man di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield fianco a fianco, mentre il secondo mostra il personaggio di Daredevil in abiti civili a casa Parker, interpretato da Charlie Cox.





Questi leak confermerebbero una volta in più la nascita del multiverso Marvel che poi si collegherà al film Dr Strange Nel Multiverso della Pazzia.

L’uscita italiana di Spider-Man No Way Home è prevista per il 17 dicembre negli USA, mentre in Italia non c'è ancora una data esatta ma dovrebbe essere anticipato al 16 dicembre.





Per quanto riguarda gli altri film del Marvel Cinematic Universe, c’è stato uno slittamento dell’uscita di un po’ tutte le pellicole di diversi mesi. Dr Strange Nel 'Multiverso della Pazzia' slitta da marzo a maggio, e analogamente accadrà anche a Thor 4, Black Panther 2, e Antman and The Wasp.

SPIDER-MAN NO WAY HOME: IL DAREDEVIL DI CHARLIE COX presente nel film.

Spider-Man: No Way Home si è finalmente rivelato con il suo primo, video che ha lasciato a bocca aperta i fan per i vecchi e nuovi personaggi appartenenti al Multiverso Marvel che ritorneranno nel film di Jon Watts, pellicola che pare possa riuscire a dare spazio anche al Daredevil di Charlie Cox.