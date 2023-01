Spielberg trionfa ai Golden Globe con "The Fabelmans". Ora punta all'Oscar

Dopo il trionfo ai Golden Globe, con "The Fabelmans", ora Steven Spielberg punta all'Oscar

Prossima tappa: l'Oscar. Già la kermesse successiva, dopo la notte dei Golden Globe, è quella che si svolgerà al Kodak Theatre di Hollywood. Ma ora, Steven Spielber si gode il suo premio come miglior regista per la pellicola drammatica "The Fabelmans".

L'amore per il cinema celebrato in "The Fabelmans" da Steven Spielberg

"The Fabelmans" ha tutte le carte in regola per vincere la statuetta d'oro, per l'edizione 2023. Occhio, però, ai Golden Globe votano i critici, mentre agli Oscar sono addirittura gli addetti ai lavori e i tecnici (2.600 membri dell'Academy) a decidere chi vince in determinate categorie. Sotto questo punto di vista il film di Steven Spielberg è perfetto.

La trama di "The Fabelmans"

Il film "The Fabelmans" di Steven Spielberg racconta la storia di un ragazzo dell’America del '900 che scopre il cinema e sogna di di diventare regista. Impostato come un racconto di formazione. Il film ripercorre gli eventi che hanno scandito la vita e la carriera di Spielberg e, allo stesso tempo, esplora temi quali l’amore, l’ambizione artistica, il sacrificio e i segreti che consentono di fare luce su sé stessi.