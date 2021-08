Spot TIM, Lino Banfi censurato dal Moige: "Volgarità inammissibile"

Spot TIM, Lino Banfi censurato dal Moige. L'associazione dei genitori lo ritiene volgare e ha ottenuto il taglio della frase "porca puttena"

TIM per promuovere la sua nuova offerta TIMVISION Calcio e Sport, che comprende sia DAZN sia Infinity+, ha scelto di affidare il ruolo di testimonial a Lino Banfi nei panni del suo celebre personaggio di Oronzo Canà, allenatore dal marcato accento pugliese e protagonista del film cult "L'allenatore nel pallone". La scelta è stata facile in quanto Canà è tornato di gran moda grazie agli Europei 2020. Immobile e Insigne hanno infatti deciso di omaggiare Banfi citando nelle loro esultanze per i gol il celebre tormentone "porca puttena". Proprio questa frase però ha portato qualche problema a TIM, il cui spot è stato infatti censurato.

La frase "porca puttena" verrà da oggi tagliata dalla pubblicità di TIMVISION Calcio e Sport. Banfi continuerà a lamentarsi per la sua antenna funzionante, frecciatina nei confronti di Sky che non ha più l'esclusiva sulla Serie A, ma non citerà il suo tormentone. La decisione è stata presa a seguito della denuncia all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e al Comitato TV presentato dal Moige (Movimento Italiano Genitori).

Spot TIM, Lino Banfi censurato dal Moige: "Non servono volgarità e cattivo gusto per attirare i telespettatori"

Utilizzare una frase volgare seppur non troppo esplicita, sottolinea in un comunicato l'unione dei genitori, è una "soluzione antiquata e sulla lunga controproducente per le stesse aziende, associate a riferimenti trash nell’immaginario dei clienti, che consigliamo fortemente di non reiterare". "In una tv già subissata da contenuti volgari e inadatti ai minori, - continua la nota - non si sente davvero bisogno di un ulteriore dose di cattivo gusto e volgarità: e non è possibile derubricare un’esclamazione del genere trasformandola in un motto di spirito o in una forma ironica, giocando magari sul personaggio – amatissimo – di Oronzo Canà".

"Una nuova iniziativa contro la volgarità in tv che dimostra in modo chiaro come uno degli scopi del Moige sia battersi contro la violenza e la volgarità, soprattutto quando può recare danno ai minori, senza alcun pregiudizio. - ha rincaratato la dosa Elisabetta Scala, vicepresidente e responsabile Osservatorio Media Moige - Le aziende come TIM devono trovare altre strade per coinvolgere il pubblico, evitando di scadere nella trivialità più assoluta, considerando anche che gli spot sono mandati in onda in fascia protetta e che una buona parte del pubblico è composta da famiglie e minori”.