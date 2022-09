Squid Game vs Stranger Things: battaglia al fotofinish per gli Emmy Awards

Squid Game e Stranger Things per la migliore serie tv drammatica agli Emmy

"Squid Game" ha conquistato i suoi quattro Emmy Awards e competerà con un'altra produzione di Netflix, "Stranger Things", per l'ambito Oscar televisivo come miglior serie drammatica che sarà assegnato il 12 settembre.

Nell'antipasto rappresentato dai Creative Arts Emmy, a Los Angeles, "Squid Games" ha ottenuto quattro riconoscimenti nelle categorie minori del premio tra cui quello per la miglior attrice non protagonista di una serie drammatica andato a Lee You-mi won e altri riconoscimenti per i tecnici del suono, le acconciature e il montaggio.

Squid Game, il successo mondiale della serie tv di Netflix

Diffuso in tutto il mondo tramite il passaparola soprattutto sui social, “Squid Game” ha scalato le classifiche di Netflix in più di 80 Paesi tra cui l'Italia. La serie sudcoreana è un dramma distopico che immagina un mondo macabro un cui le persone emarginate competono in giochi per bambini in cui il vincitore può guadagnare milioni ma chi perde viene ucciso.