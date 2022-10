Stop alla diretta del Grande Fratello Vip, per la fuga Sara Manfuso - FOTO

Stop alla diretta del Grande Fratello Vip7, per la fuga di Sara Manfuso

Il Grande Fratello Vip7 sta riservando numerose sorprese: oggi, 5 ottobre, nel primo pomeriggio ha sospeso la diretta: Sara Manfuso è scappata. 'L'inquilina vip' aveva manifestato agli autori e alla produzione di voler abbandonare il reality. Appena pochi minuti dopo l'interruzione della diretta il web e i social si sono scatenati per l'uscita di scena della giornalista e moglie dell'ex deputato del Pd Andrea Romano.

Dalla produzione non è arrivata nessuna conferma circa l'abbandono della casa da parte di Sara Manfuso, ma i telespettatori attenti hanno subito tirate le somme. Sara, dopo l'ultima puntata condotta da Alfonso Signorini il 3 ottobre, in prima serata su Canale 5, non se la sentiva più di rimanere al gioco perchè riteneva di non sentirsi rispecchiata nelle polemiche scoppiate sul caso Bellavia.

Perché Sara Manfuso ha lasciato il Grande Fratello Vip 7

A spingere Sara Manfuso ad abbandonare il Gf Vip7, potrebbe essere stata la denuncia del Codacons arrivata in queste ore contro i concorrenti del reality. Precisamnete, l'associazione invita ad "indagare per violenza privata i responsabili" del bullismo nei confronti di Bellavia.

Sara Manfuso potrebbe aver preso le distanze dalla denuncia essendo impegnata in prima persona in associazioni contro il bullismo e contro la violenza di genere, cui lei stessa è stata vittima.