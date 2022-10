Striscia la Notizia consegna il Tapiro d'Oro a Totti: "Non lo dica a Ilary"

Striscia la Notizia consegna il Tapiro d'Oro a Francesco Totti: "Non lo dica a Ilary o fa sparire anche questo"

Il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, non si è lasciato sfuggure l'occasione di consegnare il Tapiro d'Oro a Francesco Totti e lo vedremo nella puntata che andrà in onda mercoledì, 12 ottobre, alle 20.35 su Canale 5. L'ex numero 10 in passato lo aveva già ricevuto, ma questa volta, visto il susseguirsi delle vicende legate alla separazione con l'ex moglie Ilary Blasi, Valerio Staffelli ha riservato una battuta un po' 'velenosa'.

Striscia la Notizia pizzica Francesco Totti per le vie di Roma e gli cosegna il Tapiro d'Oro

Dal sito di Striscia la Notizia è stato pubblicato l'annuncio della consegna del Tapiro d'Oro a Francesco Totti, che in questo periodo è alle prese con la separazione dalla conduttrice Ilary Blasi. Valerio Staffelli ha fermato il 'Pupone' e consegnandoli la statuetta ha detto scherzando: "Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo".

"Lei è della Magica, ma la magia l'ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi", continua Staffelli. Francesco Totti risponde: "Dici, eh? Vediamo". Poi, la replica di Totti alla domanda del giornalista: "Se mi danno più fastidio gli sfottò dei laziali o i post social di Ilary? Io non guardo niente, sto sopra le parti".

Venerdì 14 ottobre, Francesco Totti e Ilary Blasi compariranno in tribunale per la prima udienza della separazione

Dal giorno dell'annuncio della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi sono sotto la lente del gossip e dei paparazzi impegnati a immortalare ogni singolo passo. La vicenda è nota, nelle ultime ore si sono aggiunti nuovi particolari che saranno inclusi nella prima udienza per la separazione. Questa si terrà venerdì 14 ottobre, presso il tribunale civile di Roma. Oltre alle borse di lusso, Totti sembrerebbe che abbia fatto sparire anche 100 paia di scarpe griffate.