Striscia la Notizia, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini conduttori: proposta...

Striscia la Notizia, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini conduttori: la proposta

Fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è nata un'amicizia speciale durante la loro avventura nella casa del Grande Fratello Vip 5. I due hanno continuato a vedersi anche fuori dalla casa più spiata d'Italia. Escono insieme, si sentono frequentemente e hanno un grandissimo seguito sui social. Ora spunta una proposta pazzesca. I fan sono talmente innamorati di loro da volerli addirittura insieme dietro al bancone di Striscia La Notizia.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini insieme a Striscia la Notizia come conduttori?

Il legame fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è sempre più forte. I fan del Grande Fratello si sono letteralmente innamorati di loro. Chi non ricorda le dolcissime immagini dell'abbraccio sulle scalette del giardino nella casa? La loro amicizia ha subito una battura d'arresto quando il figlio di Alba Parietti aveva deciso di uscire dalla casa per tornare dalla sua fidanzata. Zorzi, innamorato di Francesco, non voleva perderlo. La dichiarazione d'amore ha emozionato tutto il pubblico di Canale 5.

I due giovani si sono ritrovati alla fine del reality e la loro amicizia è diventata sempre più forte. I due hanno già avviato collaborazioni professionali e social. Ora spunta una proposta che ha dell'incredibile. I fan vorrebbero vedere Zorzi e Oppini alla conduzione di Striscia la Notizia.

“Sapete dove mi piacerebbe vedere Tommaso Zorzi e Francesco Oppini alla conduzione di striscia la notizia… sai che ridere”, scrive un utente: che cosa ne pensa Antonio Ricci?