Striscia la Notizia va in vacanza (ecco quando torna). Ascolti tv da record

Striscia la Notizia chiude la stagione sabato 10 giugno

Sabato 10 giugno termina la 35esima stagione di Striscia la notizia, ribattezzata “La voce dell’intransigenza”. Un’edizione ricca di novità, a partire dai conduttori, inaugurata con l’inedita coppia formata da Alessandro Siani (per il secondo anno consecutivo al timone di Striscia) e Luca Argentero, esordiente al bancone del tg satirico.

Il giro di valzer è proseguito con Vanessa Incontrada (in coppia con Siani), Sergio Friscia e Roberto Lipari, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Gerry Scotti con Francesca Manzini prima e con Michelle Hunziker fino alla fine della stagione. Non sono mancate poi le conduzioni a sorpresa: una affidata alla star di Drive In Enrico Beruschi, l’altra all’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Ascolti tv, Striscia la Notizia vola alto la 35° edizione su Canale 5. Dati Auditel in crescita

Anche in questa stagione il tg satirico di Antonio Ricci si è confermato saldamente al vertice dell’access prime-time sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, con una media stagionale del 20% di share. Rispetto alla scorsa stagione Striscia la notizia cresce anche negli ascolti e conquista 1 punto di share sul pubblico più istruito (target laureati).

Grandi risultati anche sul fronte web e social: nel corso dell’ultima edizione, ogni settimana il sito striscialanotizia.mediaset.it ha raggiunto in media 600.000 utenti unici (+101% rispetto all’edizione precedente) generando circa 1.360.000 pagine viste (+74% rispetto all’edizione precedente). I video visti settimanali, sia in diretta sia on demand su tutte le piattaforme Mediaset, sono quasi 1.600.000, +67% rispetto all’edizione precedente.

Nel corso dell’ultima stagione, la pagina “SOS Gabibbo” del sito di Striscia, che consente di entrare in contatto con la redazione e inviare segnalazioni, è stata visitata ogni settimana circa 6.600 volte, +28% rispetto alla stagione precedente.

I social di Striscia superano i 3 milioni di follower. Ogni settimana la pagina Facebook ufficiale, che conta più di 1 milione di fan, raggiunge più di 9 milioni di persone, mentre il profilo Instagram più di 5 milioni di persone. Alcuni post hanno generato oltre 11 milioni di visualizzazioni, come il reel in cui le Veline si esibiscono sulle note di Shakira.

Striscia la Notizia torna il 25 settembre su Canale 5

Antonio Ricci e tutta Striscia la notizia sono al lavoro per una 36esima stagione piena di grandi novità e inchieste. L’appuntamento è per il 25 settembre, su Canale 5.

Striscia la Notizia, Scheri: access prime-time di Canale 5 un unicum nel panorama televisivo italiano. Antonio Ricci? Un genio

Giancarlo Scheri, direttore di rete: «Con l’attuale, sono 35 le formidabili stagioni di Striscia la notizia che hanno reso l’access prime-time di Canale 5 un unicum nel panorama televisivo italiano. Antonio Ricci è il genio che ha ideato lo slot televisivo, oggi fondamentale per pubblico e stakeholder. Oltre a ciò, campagne mediatiche che hanno fatto storia, innumerevoli personaggi lanciati, tormentoni diventati virali, capacità di anticipare le tendenze e, se necessario, ridimensionarle. L’ammiraglia Mediaset può solo esprimere grande riconoscenza ad Antonio e al suo team di autori, a Michelle Hunziker e Gerry Scotti e a tutti i conduttori e agli inviati che, con la squadra produttiva, un gruppo solidissimo, raggiungono risultati straordinari per audience e valore editoriale».