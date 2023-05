Striscia la Notizia vs Gruber sugli orecchini. La7: "Nessuna pubblicità"

Striscia la notizia vs Lilli Gruber sugli orecchini

Striscia la notizia nella puntata dell'8 maggio si è occupata degli orecchini di una nota marca di gioielli (Vhernier) indossati da Lilli Gruber durante il programma Otto e mezzo su La7.

"Per l’Ordine dei Giornalisti è normale che una giornalista professionista come Lilli Gruber faccia pubblicità a una griffe senza incorrere in sanzioni?", scrive il tg satirico di Antonio Ricci sul suo sito annunciando il servizio che sarebbe andato in onda.

Striscia la Notizia aggiunge: "E per Urbano Cairo (editore di La7) è accettabile che uno spazio giornalistico diventi un atelier di moda? Se così fosse anche gli ospiti dovrebbero adeguarsi"

La7 risponde a Striscia la Notizia: non c'è nessun contratto pubblicitario

Come ha successivamente riportato Striscia La Notizia, La7 ha fatto sapere al tg satirico di Antonio Ricci che “né la dott.ssa Gruber né l'emittente stessa hanno in essere alcun contratto pubblicitario, di sponsorizzazione o di altro tipo, con l'azienda Vhernier”,