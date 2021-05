Su Rai Play torna "Mister Fantasy", 40 anni dopo

A partire dal 12 maggio RaiPlay ripropone un classico della tv musicale: “Mister Fantasy – Musica da vedere”, condotto da Carlo Massarini.

La messa in onda coincide con i 40 anni dal lancio del programma, che andò in onda su Rai 1 dal 12 maggio 1981 al 17 luglio 1984. La tv italiana bruciò così sul tempo l'americana MTV, presentando in anteprima videoclip musicali del panorama italiano e internazionale.

Rai Teche propone dal 12 maggio su RaiPlay un’antologia della prima stagione del programma dedicato alla musica di tendenza negli anni Ottanta.

"Mister Fantasy" è ideato da Paolo Giaccio e condotto da Carlo Massarini con la partecipazione di Mario Luzzatto Fegiz. Il nome richiama il brano musicale "Dear Mr. Fantasy" contenuto nell'album di esordio del gruppo rock britannico Traffic.

In linea con lo slogan “Musica da vedere”, il programma ha una particolare cura per l'aspetto grafico, utilizzando uno studio interamente bianco con schermi che rimandano video musicali e grafiche elettroniche.

Agli artisti ospiti della trasmissione e’ dedicato un tempo significativo, che consente loro di far ascoltare i brani musicali nella loro interezza e di raccontare anche aspetti inediti di ogni lavoro discografico.

In una fase in cui la tradizione musicale italiana si mescola con la new wave, l'elettronica e la world music, “Mister Fantasy” da corpo e voce ad alcuni degli artisti più importanti della scena musicale, portando notorietà a band e cantanti conosciuti precedentemente solo da una ristretta cerchia di appassionati.

In questa prima antologia delle Teche ricordiamo tra gli ospiti Lucio Dalla, Teresa De Sio, Franco Battiato, Gianna Nannini, Ivan Cattaneo, Carmelo Bene e tra i contributi filmati quelli dedicati a Bruce Springsteen, Dire Straits e Santana.