Suor Cristina in bikini all'Isola dei Famosi. Foto

Suor Cristina pronta l'Isola dei Famosi



Grande attesa per l'inizio de L’Isola dei famosi 2023. La concorrente più attesa è certamente Cristina Scuccia che indosserà il bikini tra i naufraghi nel cast del reality honduregno. L’ex Suor Cristina passerà dalla tonaca al costume sull'Isola e farà parte del cast: a confermarlo è stato Di più magazine: "È lei uno dei nomi più attesi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi in onda dal prossimo aprile. Sì, raccontano dietro le quinte, Cristina si sta già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla. La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria". Il countdown è già partito.

L'ex funzionaria ecclesiastica parteciperà a L’isola dei famosi 17, che partirà il 17 aprile 2023 su Canale 5. Ma questa non sarà il suo primo reality, anzi, il terzo. Questo, dopo che Cristina Scuccia ha preso parte nel 2014 a The Voice Of Italy e nel 2019 a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Cosa succederà in questo reality dove non è più "Suor Cristina"?

In una intervista a Silvia Toffanin, riporta www.leggo.it, Cristina Scuccia ha fatto sapere di essersi gettata alle spalle i voti della vita dedicata a Dio. Ancor prima di indossare i bikini di naufraga a L’isola dei famosi 2023, Cristina si é trasferita in Spagna, dove ha lavorato da cameriera. "Con questa scelta ho seguito il mio cuore. Ho fatto un salto nel vuoto. Avevo paura e ne ho parlato con la mia psicologa. Mi dicevo ‘oddio cosa farò adesso? Finirò sotto un ponte dopo il convento. Adesso vivo in Spagna e faccio la cameriera".