Superviventes, Valeria Marini e Onestini "effusioni hot e bacio in tenda"

Superviventes, Valeria Marini e Onestini "effusioni hot sotto le coperte. Scatta il bacio"

Valeria Marini è arrivata a Superviventes come un uragano. Ha causato un'intossicazione alimentare ai copagni facendo mangiare loro uova crude, ha litigato in modo piuttosto acceso con alcune naufraghe, ha terrorizzato tutti urlando con un coltello in mano. C'è chi l'ha definita aggressiva, ma Valeria Marini non si fa abbattere e va avanti imperterrita. Durante il suo percorso in Honduras ha anche il suo lato più umano, soprattutto quando si è commossa per la sopresa che le ha fatto madre. Qualche giorno fa, Valerione è tornata al centro dell'attenzione per un bacio sulla bocca dato alla cantante Lara Sajen, icona della comunità trans, dopo una violenta litigata. Ora è su tutti i giornali di gossip per un altro motivo: un bacio vero a Gianmarco Onestini.

Superviventes, Valeria Marini bacia Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini e Valeria Marini hanno legato tantissimo a Superviventes. Complice forse la loro origine comune, i due appaiono molto uniti dal loro sbarco in Honduras, ma soprattutto sembrano sempre più affiatati. C'è chi ritiene che fra i due naufraghi stia nascendo qualcosa di speciale. Le immagini registrate nella notte sembrerebbero confermare. Ci sarebbero infatti state effusioni decisamente hot sotto le coperte. Valeria non ha mai nascosto di sentirsi attratta da Gianmarco. Nelle ultime ore ha addirittura confessato il suo amore. "Sono innamorata di Gianmarco, è bellissimo. Non mi ha tolto gli occhi di dosso eh? […] Sono felice di essere in queste bella isola e di Gianmarco”, ha rivelato la Marini.

Dopo questa dichiarazione, la showgirl è passata all'azione. Sembra che fra Valeria Marini e Gianmarco Onestini sia scattato un baio hot nella notte sotto le coperte a Superviventes.