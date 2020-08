Teatro Arcimboldi, Brunch in mostra il 15 e 16 agosto

Proseguono le iniziative estive al Teatro Arcimboldi collegate alle esposizioni d’arte “Claude Monet – The Immersive Experience” e “BANKSY & The street Art”.

Sabato 15 agosto e domenica 16 agosto il Teatro Arcimboldi proporrà al proprio pubblico il “Brunch in Mostra”, una gustosa pausa relax di qualità all’interno del teatro, con aria condizionata e in totale sicurezza.

Il Ferragosto in città diventerà così per il pubblico una piacevole occasione per vivere l’arte visitando le mostre allestite in teatro e poi degustare, insieme a amici o familiari, un gustoso brunch nella splendida cornice del foyer del teatro progettato da Vittorio Gregotti che, nelle prossime settimane, verrà insignito del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia 2020.

L’appuntamento da non perdere con il “Brunch in Mostra” con le ricche e appetitose proposte culinarie del bar del Teatro Arcimboldi è per il 15 e il 16 agosto: un sabato e una domenica all’insegna dell’arte e gusto, per assaporare davvero una giornata di festa.

BRUNCH IN MOSTRA

Una selezione ricca in un posto unico:

- Brioche salata imbottita

- Mini Club Sandwich

- Taglierino di Salumi e formaggi

- Torte della credenza

- Cheese Cake

- Pancakes con sciroppo d'Acero

- Uova strapazzate

- Bacon croccante

- *Frutta fresca di stagione*

oltre a:

- Caffetteria italiana e americana

- Succo Arancia o Pompelmo

- Acqua minerale

Costo: una mostra + brunch : € 35.

Prenotazioni entro il giovedì antecedente la data scelta a info@teatroarcimboldiarte.it

TEATRO degli ARCIMBOLDI

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

www.teatroarcimboldiarte.it - Infoline: + (39) 02.64.11.42.212