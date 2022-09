Tenderstories coproduttore del film “Amanda” a Venezia 2022

Tenderstories è coproduttore del film “Amanda”, diretto da Carolina Cavalli, alla sua opera prima, con Benedetta Porcaroli, Galatéa Bellugi, Michele Bravi, Giovanna Mezzogiorno, Margherita Maccapani Missoni.

Amanda è un’outsider, una ragazza che fatica a trovare il suo posto nel mondo ma anche all’interno della sua generazione, tuttavia non si abbatte mai e anzi combatte, non rinunciando mai a sé stessa nonostante le difficoltà. Amanda è un gioiellino, una pellicola che conquista con il suo stile gioioso e buffo e ci invita ad apprezzare la diversità a dispetto delle regole imposte dalla società

“E’ con orgoglio che partecipiamo in concorso a questa 79esima edizione coproducendo tre film internazionali, tra cui un film che narra le vicende di una giovane donna, ambientato in una società contemporanea. Senza dimenticare il debutto alla regia per Carolina Cavalli, in tal modo, continua il nostro impegno a sostegno dei nuovi talenti del cinema italiano, costruendo una nuova generazione di voci, storie e sogni che sappiano parlare anche a un pubblico internazionale”. Spiega Moreno Zani, fondatore di Tenderstories.

Amanda è una produzione di Elsinore Film, Tenderstories, fondata da Moreno Zani, Wildside – società del gruppo Fremantle, in collaborazione con I Wonder Pictures e Charades. Il film sarà presentato anche al Toronto International Film Festival.