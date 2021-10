Terence Hill lascia Don Matteo? Forse no, la rivelazione di Frassica

Terence Hill lascia Don Matteo? Nino Frassica lancia la bomba: "Non è un addio, ma un arrivederci"

Da diverse settimane circolava la voce che Terence Hill lascerà Don Matteo dopo 13 stagioni. L'indiscrezione è stata poi poi confermata dal regista Luca Bernabei, che ha dichiarato: "Signori e signore, Terence Hill ha finito le riprese di Don Matteo!", e dalla stessa produzione. I primi episodi della nuova stagione andranno in onda nei primi mesi del 2022 ma senza il volto di Terence Hill, che ha salutato il suo il prete di Spoleto con un commosso post sui propri profili social. Stando ai rumors a sostituirlo ci sarà Roul Bova, che intepreterà i più giovane don Massimo. L'attore vestirà i panni di un ecclesiastico senza tonaca che invece della bicicletta risolverà i misteri in sella ad una moto.

I fan sembravano doversi ormai rassegnare all'addio di Terence Hill ma ieri sera è arrivata una vera e propria bomba da Nino Frassica, che in Don Matteo interpreta il maresciallo dei Carabineri Antonio Cecchini detto Nino. L'attore, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3, ha lasciato intendere che non c'è alcuna certezza che Terence Hill non ci sarà in Don Matteo 13. "Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione, non è un addio, è un arrivederci", ha dichiarato Frassica.