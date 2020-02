Spettacoli

Venerdì, 14 febbraio 2020 - 12:12:00 The Batman: le prime immagini di Robert Pattinson in costume per il nuovo film Ecco le prime immagini di Robert Pattinson nei panni di Batman per il nuovo film che uscirà nel 2021

The Batman: il regista del nuovo film sull'uomo pipistrello mostra per la prima volta il costume che indosserà il protagonista Robert Pattinson Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha pubblicato un video con le prime immagini del set del nuovo film e tra queste spicca il costume che indosserà l'attore Robert Pattinson, che vestirà proprio i panni dell'uomo pipistrello. Il costume, come si può notare dalle immagini, non è molto diverso da quello indossato da Christian Bale, protagonista della precedente triologia sul supereroe DC. Alcuni impotizzino che il simbolo del pipistrello sia composto dalle pistole che hanno ucciso i genitori di Bruce Wayne, alias The Batman. The Batman cast: la figlia di Lanny Kravitz sarà la donna gatto, Colin Farrell il Pinguino Le riprese di The Batman sono iniziate in questi giorni e il film si prevede uscirà il 25 giugno del 2021. Nel cast insieme a Pattinson ci sono Zoë Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Jim Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Paul Dano (l’Enigmista), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (il Pinguino). Della trama attualmente si sa poco o nulla ma l'unica certezza è il tono dark del film. "In un certo senso sarà molto viscerale e brutale. - ha detto Sarsgaard commentando la sceneggiatura di The Batman - Questo è quello che mi trasmette il progetto: ha una forza pura, una forte emotività ed è assolutamente senza filtri". The Batman: le prime immagini di Robbert Pattinson nei panni dell'uomo pipistrello