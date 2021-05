The Mandalorian 3: vedremo un nuovo Jedi? Un indizio da Dave Filoni

The Mandalorian 3: le riprese della prossima serie inizieranno alla fine di quelle di The Book of Boba Fett

The Mandalorian è tra i prodotti del franchise Star Wars più apprezzati degli ultimi anni. La serie TV, disponibile in esclusiva in streaming su Disney+, ha ottenuto un successo straordinario grazie al personaggio del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal ma soprattutto per quello di baby Yoda, il cui nome nel corso delle vicende si scopre essere Grogu. Il cucciolo della stessa razza del celebre maestro Jedi è diventato un fenomeno virale e base per migliaia di meme.

The Mandalorian 3, Dave Filoni: "La forza sarà potente nella prossima stagione"

Le prime due stagioni di The Mandalorian hanno creato un hype incredibile, tanto che i fan chiedono a gran voce di avere notizie in merito alla terza. Dave Filoni, co-autore della serie insieme a Jon Favreau, non ha voluto rilevare granché in merito al proseguio della serie ma ai microfoni di Good Morning America ha confermato che la Forza sarà potente in The Mandalorian 3. Le sue parole lasciano intendere che potremmo rivedere i cavalieri jedi dopo le apparizioni prima di Ahsoka Tano e Luke Skywalker nelle prime due stagioni.

The Mandalorian 3 uscita: la possibile data

Filoni, che si è occupato anche della nuova serie animata The Bad Batch (oggi disponibile Disney+), ha anche confermato di aver iniziato a dicembre le riprese di The Book of Boba Fett, spin off di The Mandalorian con protagonista il più celebre cacciatore di taglie del'universo di Star Wars. Il regista comincerà a girare The Mandalorian 3 solo alla fine di questo progetto. Questo significa che molto probabilmente i fan dovranno attendere almeno un anno prima di potersela godere su Disney+. Gina Carano, che nelle prime due stagioni ha interpretato il personaggio di Cara Dune, non ci sarà a causa di alcuni diversi nei mesi scorsi con la Disney per alcuni suoi commenti sui social network.