The Rock è anche quest’anno l’attore più pagato del mondo, grazie a Netflix

È Dwayne "The Rock" Johnson l'attore più pagato del mondo

Dwayne "The Rock" Johnson è l'attore cinematografico più pagato per il secondo anno consecutivo. È quanto risulta dalla lista pubblicata da Forbes, che prende in considerazione solo gli attori di sesso maschile (quella delle attrici più pagate uscirà il mese prossimo). L'ex lottatore professionista ha incassato 87,5 milioni di dollari nei dodici mesi fino al giugno 2020, un primato al quale hanno dato un contributo sostanziale i 23,5 milioni di dollari guadagnati grazie al film d'azione prodotto da Netflix "Red Notice".

La vera notizia è proprio il peso sempre più esteso nell'industria dell'intrattenimento del colosso dello streaming, che ha contato per oltre un quarto dei ricavi degli attori presenti nella top ten.

Anche Ryan Reynolds, secondo con 71,5 milioni di dollari, fa parte del cast di "Red Notice" e l'anno scorso ha recitato in un altro titolo Netflix, "Six Underground". Stesso discorso per il terzo e il quarto in classifica: Mark Wahlberg (58 milioni di dollari) e Ben Affleck (55 milioni di dollari), che hanno ingrassato i loro conti grazie ad altre due produzioni Netflix: rispettivamente "Spenser Confidential" e Ben Affleck.

Quinto Vin Diesel (54 milioni di dollari), che risale grazie al ritorno del popolare franchise "Fast And Furious". Dopo un 2019 dominato dal cast di "Avengers", la seconda parte della top ten vede il ritorno di presenze più o meno fisse, dalla star di Bollywood Akhsay Kumar (sesto con 48,5 milioni di dollari) a Will Smith (ottavo con 44,5 milioni di dollari), da Adam Sandler (nono con 41 milioni di dollari) a Jackie Chan (decimo con 40 milioni di dollari).

È invece una novità il settimo posto di Lin-Manuel Miranda (45,5 milioni di dollari), che debutta nella classifica grazie al musical di Broadway "Hamilton", grande successo sulla piattaforma streaming Disney+.