Tom Hanks dimesso dall’ospedale dopo la quarantena da coronavirus

Tom Hanks è uscito dall'ospedale ma resta in quarantena

Tom Hanks e la moglie Rita sono stati dimessi dall'ospedale Gold Coast Queensland, in Australia, dove hanno passato un periodo di quarantena dopo che, nei giorni scorsi, erano risultati positivi al coronavirus. La coppia di Hollywood ha deciso di affittare una villa in Australia per proseguire con l’isolamento e ha fatto sapere di stare bene ma di continuare a considerare la situazione generale molto seria, ricordando però che "non è il momento di piangere".

Hanks si trovava lì per girare un film su Elvis Presley e solo pochi giorni fa aveva reso pubblico, tramite i suoi canali social, si aver contratto il virus insieme alla moglie, Rita.

Nel resto dell’Australia continua a diffondersi il virus, e il paese ha per ora confermato 400 casi di contagi e 5 vittime.

L'annuncio su Instagram

Cinque giorni fa l'attore aveva pubblicato un post sul suo account Instagram per informare il mondo di aver contratto il virus insieme alla moglie, Rita:

«Ciao gente. Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci siamo sentiti un po’ stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Per fare le cose nel modo giusto, come è necessario nel mondo in questo momento, siamo stati testati per il Coronavirus e siamo risultati positivi. Bene. Cosa fare ora? I funzionari medici hanno protocolli che devono essere seguiti. Noi Hanks verremo testati, osservati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica... Terremo aggiornato il mondo».