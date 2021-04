Tommaso Zorzi, nuovo fidanzato: l'ultimo flirt dell'influencer dovrebbe chiamarsi Lorenzo e abita a Torino. La storia sarebbe appena sbocciata

Il 2020-2021 è stato decisamente un periodo d'oro per Tommaso Zorzi. L'influencer ha prima conquistato i social network e poi è diventato il volto televisivo del momento con la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Oggi Zorzi è arrivato a condurre il suo primo programma in prima serata chiamato "Il punto Z" su Mediaset Play, è tra i principali commentatori dell'Isola dei Famosi e ospite fisso de Il Maurizio Costanzo Show. Con tutti questi impegni è difficile trovare tempo per la vita privata ma secondo quanto riporta il settimanale "Chi" non è proprio così.

Tommaso Zorzi, nuovo fidanzato: tutti i dettagli sull'ultimo flirt

Tommaso Zorzi dopo la liason con Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello avrebbe trovato un nuovo amore. L'opinionista è stato infatti paparazzato a Milano mano nella mano con un ragazzo. I due sono stati fotografati durante una passeggiata accompagnata da risate e abbracci. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini il flirt di Zorzi si chiamerebbe Lorenzo e apparterrebbe all'alta società di Torino, città in cui vive e lavora. La relazione tra i due sarebbe appena sbocciata e iniziata tra chat e lunghe telefonate. Pare che Tommaso Zorzi ci tenga molto a mantenere privata la nuova relazione ma dati i tanti interessi in comune, musica, moda e arte, è probabile che si evolverà in qualcosa di più serio.