Uomini e Donne, morto noto cavaliere del Trono Over: aveva 46 anni. Ecco chi è

Uomini e Donne, morto cavaliere del Trono Over: aveva 46 anni

E' morto Fabio Donato Saccu, famoso ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Aveva solo 46 anni: lottava da tempo contro un tumore. Fabio si era presentato nel programma di Maria De Filippi nel 2014. Voleva trovare il vero amore. Lì ha conosciuto Lisa Leporati con la quale ha realizzato il suo sogno. La loro coppia è una delle più belle fra quelle nate nello studio.

Fabio Saccu ha emozionato tutti i telespettatori quando ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata Lisa.

Chi era Fabio Donato Saccu, ex cavaliere di Uomini e Donne

Fabio Donato Saccu era un geometra di Ponderano, in provincia di Biella. E' divenuto noto al pubblico di Canale 5 con la sua partecipazione a Uomini e Donne. E' stato un ex cavaliere del Trono Over. I telespettatori si ricordano di lui per la sua bellissima ed emozionante storia d'amore. Nel salotto di Maria De Filippi ha incontrato quella che poi è diventata sua moglie: Lisa Leporati.

Purtroppo Fabio è stato colpito da un tumore che lo ha portato via a soli 46 anni. È stato uno dei protagonisti più apprezzati del parterre maschile. Tutti ricordano ancora la proposta di matrimonio fatta a Lisa, della quale si era dichiarato innamoratissimo.

Uomini e Donne, Fabio Donato e Lisa Leporati: la proposta di matrimonio

Fabio e Lisa si incontrarono a Uomini e Donne nel 2014. Lei aveva appena terminato una relazione con un altro ex cavaliere del Trono Over. Stava per lasciare il programma di Maria De Filippi quando è arrivato in studio Fabio Donato. Fra i due scattò subito la scintilla. Dopo pochi mesi, formarono una delle coppie più apprezzate di Uomini e Donne e lasciarono il programma per iniziare una nuova vita insieme.

Un anno dopo, nel 2015, la padrona di casa ospitò la coppia per raccontare come andasse la storia d'amore. In quell'occasione Fabio stupì tutti. Fece un'emozionante proposta di matrimonio a Lisa Leporati che rispose di sì.

Uomini e Donne, è morto Fabio Donato Saccu: il funerale venerdì 26 marzo

Nelle ultime ore la triste notizia ha sconvolto il pubblico di Uomini e Donne. Lisa Leporati ha salutato il suo amore postando sui social una foto che li ritrae insieme sorridenti e felici. "Ti ricorderò sempre così", ha scritto nella didascalia.

Oggi, 25 marzo, alle 18:00 si terrà una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Ponderano per ricordare il dolce geometra.

Il funerale di Fabio Donato Saccu si terrà venerdì 26 marzo alle ore 09:30.