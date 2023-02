Valerio Staffelli, 27 anni di tapiri: "Dategli un po' di botte, cosi se ne va"

Valerio Staffelli: "Quella volta che ho inseguito Balotelli a Manchester..."

Valerio Staffelli da 27 anni consegna tapiri d'oro per Striscia la Notizia. L'inviato di punta della trasmissione satirica di Canale 5 si racconta, svelando aneddoti sulle consegne, dalle più alle meno riuscite. Staffelli racconta il suo esordio con Antonio Ricci. "In quel periodo - svela Staffelli al Corriere della Sera - c’era un inviato che faceva il pazzerello e se ne era andato, allora dopo due chiacchiere Antonio mi disse: "Ok, proviamo". Mentre lo salutavo sperando in una chiamata a breve lui aggiunse: "Cosa hai capito? Parti subito per Roma, poi ti dirò cosa faremo”. La mattina del giorno seguente ero sotto casa dell’allora presidente della Rai Enzo Siciliano che quando mi vide non disse una parola, non considerò le mie domande e partì come un fulmine verso viale Mazzini. Unico dettaglio, alquanto doloroso, aveva chiuso la mia mano nella portiera della macchina blindata".

"Il tapiro più complicato - prosegue Staffelli al Corriere - l'ho consegnato a Balotelli in Gran Bretagna. Già la guida a sinistra aveva capovolto le cose, poi lui andava alla velocità della luce con una macchina tutta mimetica, ogni volta che usciva dall’allenamento facevo delle corse pazze per raggiungerlo. Poi però riuscimmo a “premiarlo” in un ristorante cinese di Manchester. Il più “doloroso” forse, quello a Fabrizio Del Noce, allora direttore di Rai1, la frattura del setto nasale fa davvero male. Un altro è il Tapiro a Scalfaro, scoprimmo che voleva approfittare della sua posizione di politico di rilievo per far avere l’auto blu anche alla figlia. Fece scatenare una rissa spaventosa per evitare il Tapiro, facendo malmenare anche una ragazza della troupe. Anche l’ex governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio fu poco diplomatico. Disse alla scorta: "Dategli un po’ di botte così si leva di torno". Rimanemmo tutti senza parole, sia io sia i suoi uomini, lui non pago replicò l’ordine. Fortunatamente ci fu solo qualche strattonamento".