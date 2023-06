Vasco Rossi, nuovo brano in arrivo: “I politici raccontano solo favole”

Vasco Rossi annuncia un nuovo singolo

Il ritorno di Vasco Rossi sui palchi con il live tour 2023 porta con sè la notizia che molti fan aspettavano. “C’è un pezzo nuovo”, ha dichiarato il Blasco. Dopo la data zero di Rimini, è arrivata la prima ufficiale a Bologna. Il claim del tour però è ingannevole, ma non del tutto. In conferenza stampa infatti, il rocker di Zocca ha risposto alle domande che non si tratta di un nuovo progetto discografico, bensì di un brano al quale sta lavorando: "In questi giorni sto scrivendo un pezzo nuovo - ha detto il Vasco nazionale - quando esce non si sa, ma c'è".

In attesa del primo concerto, il primo di quattro sold out, il rocker si è “sbottonato” non perdendo occasione per attaccare l’attuale classe politica. Il “pretesto” è stata la chiosa della canzone "T'immagini", brano del 1985 contenuto nell’album "Cosa succede in citta'", che sul finale recita "Favole/Favole/Favole". Da lì si è lasciato andare a questi commenti in un botta e risposta con i suoi fan: "La Meloni cosa racconta?" - ha detto Vasco dal palco ai 40mila spettatori -"E Berlusconi? - continua - da cinquant'anni ormai!". "E Salvini? Salvini cosa racconta?" chiede il cantautore, "Favole" risponde il pubblico seguendo il testo della canzone. "E i comunisti? E i Cinque Stelle?", stessa risposta del pubblico: "Favole".