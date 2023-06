Vasco "sbava" sulla foto di Victoria, la bassista sexy dei Maneskin. Il caso

Vasco Rossi si lascia andare a commenti "espliciti" sotto la foto sexy di Victoria dei Maneskin

Vasco Rossi spericolato. Alla vista dell’ultima foto in costume pubblicata dalla bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, che a soli 23 anni ha già conquistato i palchi di tutto il mondo, la rock star si è lasciato andare a un apprezzamento "esplicito". A Vasco, impegnato nel suo tour estivo che si concluderà il 29 giugno a Salerno, non è infatti sfuggita l'ultima immagine postata dalla musicista in versione "angelica". Uno scatto che la rock star ha commentato con un bel «Slurp!», seguito da un emoticon di "fuoco".

A stretto giro non sono mancate le critiche da parte degli utenti del web. Molti non hanno infatti gradito l’esternazione del rocker nei confronti di una ragazza giovane come Victoria .

"Aiuto", scrive un utente. "Ormai sei andato", "72 anni, slurp sulla foto di una ragazzina?", gli fanno eco altri due. E ancora: "Ma veramente? Io capisco che la fi** piace sempre ma un po' di decenza. Qui non si tratta più di essere trasgressivi. Dai, ha qualche anno in più... sì, ma di tua nipote ora!". Insomma, il rock rende immortali, ma il tempo passa per tutti... E a tutto c’è un limite, almeno secondo gli utenti del web.