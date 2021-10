Versailles, la serie tv più trasgressiva di sempre sbarca su LA7

Scandali di corte, segreti, passioni, potere e intrighi politici: la maestosa serie internazionale in costume più scandalosa della storia della tv sbarca dal 9 ottobre in prime time su La7.

Una grande produzione internazionale girata nella sfarzosa location del Castello di Versailles con un budget milionario (sul set sono andati in visita il presidente della Repubblica di Francia e il Primo Ministro francese), Versailles vanta splendidi costumi della nobiltà dell’epoca realizzati appositamente e fantastiche scenografie, e racconta in maniera inedita e avvincente l’assolutismo monarchico, le sregolatezze, le trasgressioni, i complotti della corte di Francia attraverso le vicende di una delle figure più eccentriche e controverse: Luigi XIV, interpretato dalla star George Blagden.





Scritta da Simon Mirren e David Wolstencroft con la collaborazione di esperti e storici, la serie mette sotto i riflettori la vita nobiliare e le ambizioni della dinastia reale ambientata a metà del 1600, tra astuzie, cospirazioni, giochi di potere e dissolutezze che hanno popolato la lussuosa Versailles. Ad affiancare George Blagden, attori come Alexander Vlahos ed Elisa Lasowski.

Gli episodi sarannno disponibili in esclusiva anche in streaming su www.la7.it/versailles e on demand su www.la7.it