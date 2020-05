VH1 - TI CHIAMA A CASA" CON NICOLO' DE DEVITIIS SU VH1

Nel primo mese di lockdown Nicolò De Devitiis è stato ogni giorno il protagonista di dirette Instagram quotidiane sull’account di VH1Italia, in cui chiacchierava ed interagiva con alcuni degli artisti più interessanti della scena musicale italiana e non solo. Ora il meglio di questi contenuti social diventa una serie tv. Dopo l’anteprima su MTV Music (canale 704 di Sky) sabato 16 maggio alle 23.45, VH1 – TI CHIAMA A CASA sarà in onda su VH1 (visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di tivusat e 715 di Sky) da lunedì 18 maggio ogni giorno alle 19.45.

Questi mesi hanno cambiato la vita di tutti, anche dei personaggi famosi preferiti dal pubblico di VH1. Tutti i giorni alle 19.45 su VH1, Nicolò De Devitiis fa entrare i telespettatori nell’intimità della casa degli ospiti di puntata per ascoltare storie diverse l’una dall’atra: racconti di musica, obiettivi per il futuro e momenti più personali. Nel corso delle 10 puntate, tanti gli ospiti che si alterneranno. In ordine alfabetico: Anastasio, Anthony IPant's, Baby K, Bugo, Dardust, Cristina D’Avena, Eugenio in Via Di Gioia, Frankie hi-nrg mc, Fred De Palma, Francesco Gabbani, Ghemon, Paola Iezzi, Noemi, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Piotta, Chadia Rodriguez, Giulia Salemi, Selton e Sergio Sylvestre.

All’inizio della sua carriera Nicolò De Devitiis si fa notare come “bike blogger” – con lo pseudonimo di “divanoletto” – sfruttando la sua passione per la fotografia e il ciclismo e, in seguito, fa le prime importanti esperienze alla conduzione in tv e in radio. La collaborazione di Nicolò De Devitiis con VH1 è stata inaugurata con la sua intervista esclusiva a J-AX, realizzata per lo speciale VH1 Storytellers J-AX.

