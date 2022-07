Vi sveliamo il segreto del successo di Giorgia Soleri

Ecco il segreto del successo dell'influencer Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri non è solo la fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin. L'influencer quasi ogni giorno, balza alla cronaca per un fatto legato alla sua infanzia difficile o alla malattia, che da tempo l'affligge, la vulvodinia cui si è fatta anche paladina, affinchè sia riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale. Così, nel giro di un anno è diventata una star e uno dei personaggi più influenti del momento.

Attenzione dietro al successo di Giorgia Soleri, attivista, poetessa, fotografa, scrittrice e molto altro ancora si cela una strategia di visibilità e marketing ben precisa, dove una partecipazione l'ha anche il suo fidanzato. Infatti Damiano è spesso presente per sostenerla nelle sue numerose iniziative, come la sponsorizzazione del suo libro o affiancarla alla Camera dei Deputati, dove è stata depositata una proposta di legge per far sì che la vulvodinia e la neuropatia del pudendo siano inserite nei LEA, i Livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale.

Ritornado al segreto del suo successo di Giorgia Soleri, come riporta anche Mowmag, sembrerebbe che dietro l'influencer si nasconderebbe un'operazione di marketing nella quale sono compresi il manager dei Maneskin, una agenzia d'influencer partecipata dal gruppo Gedi (Repubblica, La Stampa e molto altro) oltre al suo fidanzato.