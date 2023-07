Vida Loca, il nuovo singolo di Icy Subzero (feat. MEDY): ecco il videoclip

"Vida Loca” il videoclip del nuovo singolo di Icy Subzero

Icy Subzero, giovane rapper rivelazione del panorama urban italiano, scelto tra gli artisti protagonisti della campagna Spotify Radar 2023, is back.

Dopo aver dominato le classifiche digitali e con oltre 138 milioni di streaming totali, Icy Subzero è tornato con Vida Loca, brano che vede il featuring speciale di Medy. Il singolo, uscito per Columbia Records/Sony Music Italy, è già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il video, diretto da LateMilk e prodotto da Borotalco.tv, vede protagonisti Icy Subzero e Medy, e si apre nella grossa impresa di pulizie sudamericana “Way 2 Clean”, dove i due lavorano. Arrivati nella villa da sogno di un ricco signore, Icy Subzero e Medy cominceranno a sistemare il giardino e la piscina esterna, per poi finire ad organizzare una festa fino a notte fonda, dentro la stessa villa.

“Vida Loca” nasce sul sample di “Toca Toca” - celebre brano dei Fly Project pubblicato nel 2013 - ed è caratterizzato da un sound fresco che unisce il rap all’elettronica, con un tocco di dance. Il risultato è un pezzo coinvolgente, che fa muovere la testa sin dal primo ascolto, in un mood perfetto per accompagnare l’estate. Il testo presenta un linguaggio urban e al tempo stesso romantico, nel racconto di un amore geloso e passionale, ma destinato a finire.

Per Icy Subzero il brano rappresenta la prima collaborazione con Medy, rapper nato e cresciuto nella periferia bolognese, che con i suoi brani ha conquistato milioni di stream e views, oltre a due dischi di platino per la hit “Tête” insieme ad AVA e Villabanks, e alla certificazione platino per i brani “Arai” feat. Capo Plaza e “Bisous” con Timongothekeys.

Icy Subzero vola su Spotify e TikTok

Con la sua musica, Icy Subzero ha dominato le classifiche Spotify e i trend di TikTok, confermandosi uno dei nuovi volti rap più apprezzati e seguiti della scena urban italiana attuale. Il 2023 lo ha visto parte attiva del progetto Radar 2023 di Spotify, che lo ha scelto tra gli artisti emergenti di talento di quest’anno, sottolineando ancora una volta il suo grande potenziale musicale.

“Vida Loca” feat. Medy è un ulteriore passo nel percorso artistico del rapper che, dopo la firma con Columbia Records/Sony Music Italy, regala un nuovo brano al suo pubblico che segue i successi: “EGO” (disco di Platino con 36,9 milioni di stream e 10 milioni di views), “MUJER”, certificato Platino, che ha superato i 52 milioni di stream e che conta oltre 21 milioni di views su YouTube per il videoclip ufficiale, “PENSAVA”, con oltre 14 milioni e mezzo di stream e 3,5 milioni di views e “HOE + HARD” feat. Tony Effe, che ha raggiunto 12,5 milioni di stream. Icy Subzero è un artista estremamente autentico, capace di raccontare il suo mondo attraverso la musica tra sfumature street, sperimentazione e commistione tra generi diversi, amore e sentimenti che mostrano la sua vera identità, lontana talvolta dagli stereotipi del rap.