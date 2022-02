Vip, Jolie e Pitt ora litigano sul vino: lui non vuole che lei venda l'azienda

Lo scontro sulla tenuta che produce il vino di "Miraval Cotes de Provence"

Non solo il divorzio, adesso si infiamma anche la battaglia sul vino tra le due superstar Angelina Jolie e Brad Pitt: l'attore ha contestato all'ex moglie la vendita delle sue azioni della loro tenuta vinicola nel sud della Francia. E' la tenuta che produce il vino di "Miraval Cotes de Provence", adesso motivo di scontro tra l'ex coppia iconica di Hollywood, che un tempo faceva sognare milioni nel mondo e da anni e' ai ferri corti su tutto. Jolie ha venduto la sua quota dell'azienda vinicola che possiede con l'ex marito e adesso lui l'ha denunciata sostenendo che entrambi avevano "accettato di non vendere mai i rispettivi interessi nella tenuta Miraval senza il consenso l'uno dell'altro".

La tenuta acquistata nel 2008 e' mozzafiato: 500 ettari, di cui 50 a vigneto. E proprio il vigneto di Chateau Miraval, il nido d'amore nel Sud della Francia, dove i due si sposarono nel 2014 (lei con un abito struggente, firmato Atelier Versace, in cui c'erano ricamati i disegni di tutti i figli) e' diventato un luogo di produzione di vini di successo, in particolare il Miraval Rose'. Ma adesso il clima da fiaba e' scomparso e i due si combattono a colpi di carta bollata.

Nella sua denuncia, Brad Pitt contesta ad Angelina Jolie di non avergli prima offerto l'acquisto delle sue azioni, la accusa di aver "smesso da molto tempo di contribuire alla Miraval" e chiede che la causa sia decisa da un tribunale civile, con una giuria. La passione per il vino francese e' stata un punto in comune molto importante per la coppia, che nel 2008 li spinse ad acquistare il castello immerso nella campagna della Provenza.

